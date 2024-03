Zakończyły się tak zwane wybory prezydenckie w Rosji. Zgodnie z przewidywaniami z miażdżącą przewagą wygrał Władimir Putin. Wybory "oczywiście nie były wolne ani uczciwe" - skomentował Biały Dom. W trakcie trzydniowego głosowania doszło do różnych incydentów - do urn wlewano barwnik, podpalano budki w lokalach wyborczych. Do protestu "Południe przeciwko Putinowi" nawoływali zwolennicy Aleksieja Nawalnego. W miastach na całym świecie przed lokalami wyborczymi ustawiły się długie kolejki wyborców z antyputinowskimi transparentami. W Berlinie, gdzie swój głos oddawała wdowa po Nawalnym, pojawiła się duża figura Putina, który kąpie się w wannie pełnej krwi.

Putin doszedł do władzy w 1999 r. i ma zyskać nową sześcioletnią kadencję. Stanie się wówczas najdłużej urzędującym przywódcą Rosji od ponad 200 lat. W niektórych lokalach wyborczych zorganizowano w południe symboliczny protest, do którego nawoływali zwolennicy Aleksieja Nawalnego.

Wybory dwa lata po rozpoczęciu wojny w Ukrainie

Zwolennicy Nawalnego wzywali do protestów

Antyputinowskie transparenty w kolejce do głosowania

Seria incydentów podczas głosowania

Podczas trzech dni głosowania doszło do protestów na terenie Rosji. Wyborcy podpalali kabiny do głosowania lub wlewali barwnik do urn wyborczych. Rosyjscy urzędnicy nazwali ich "draniami" i "zdrajcami". Przeciwnicy Putina mieli także wrzucić do urn karty do głosowania z hasłami obrażającymi Putina. Niezależne media w Rosji podały, że takie incydenty zdarzały się w różnych miastach Rosji.