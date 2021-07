Obalono zarzuty wyborczego fałszerstwa. "Katolicki marksista" oficjalnie ogłoszony zwycięzcą

Zwolennicy córki byłego prezydenta , Alberto Fujimoriego, pani Keiko Fujimori, i jej partii Siła Ludowa, to głównie zamożna część peruwiańskiego społeczeństwa skupiona w stolicy, Limie i pozostałych większych miastach.

"Prezydent biednych", "katolicki marksista"

Wśród obietnic składanych przez niego w trakcie kampanii wyborczej były między innymi zwołanie konstytuanty, by usunąć z ustawy zasadniczej zapisy faworyzujące gospodarkę rynkową, wydalenie wszystkich cudzoziemców, którzy dopuścili się w Peru przestępstw, zniechęcanie Wenezuelczyków do nielegalnej emigracji do Peru, która nasiliła się po 2017 roku i ponowne wprowadzenie kary śmierci.