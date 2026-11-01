Świat Wybory prezydenckie w Bułgarii. Trwa druga tura Oprac. Kuba Koprzywa |

Iliana Jotowa i Andrej Giurow głosują w pierwszej turze wyborów prezydenckich w Bułgarii Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Stoyan Nenov / Reuters / Forum

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W Bułgarii o godzinie 7 czasu lokalnego (o godzinie 6 w Polsce) rozpoczęła się druga tura wyborów prezydenckich. W pierwszej turze, 25 października, Jotowa zdobyła 34,7 procent głosów, a Giurow - 31,9 procent.

Lokale wyborcze będą otwarte do godziny 20 miejscowego czasu (19 w Polsce).

Druga tura wyborów prezydenckich w Bułgarii Źródło zdjęcia: Stoyan Nenov / Reuters / Forum

Iliana Jotowa i Andrej Giurow rywalizują o fotel prezydenta

Ewentualne zwycięstwo Jotowej, wspieranej przez partię Postępowa Bułgaria (PB) premiera Rumena Radewa oraz socjalistów, zdaniem obserwatorów, utrzymałoby urząd prezydenta w rękach rządzącej większości, co mogłoby ograniczyć mechanizmy kontroli i równowagi w państwie. Jotowa w kampanii zapowiadała kontynuowanie linii Radewa: utrzymanie europejskiego kursu Bułgarii przy jednoczesnym dążeniu do poprawy relacji z Moskwą i zniesienia sankcji na Rosję.

Iliana Jotowa i Andrej Giurow Źródło zdjęcia: STRINGER/PAP/EPA

Giurow - ekonomista, były wiceprezes banku centralnego i premier rządu tymczasowego na początku 2026 roku - jest wspierany przez opozycyjny, proeuropejski blok Kontynuujemy Zmiany - Demokratyczna Bułgaria (PP-DB). Były szef rządu konsekwentnie opowiada się za ścisłą współpracą z NATO i wsparciem dla Ukrainy.

Odmienny rozkład głosów niż w kraju odnotowano w komisjach zagranicznych, gdzie zdecydowanym liderem z wynikiem 45,7 procent został Giurow, podczas gdy Jotowa zajęła tam drugie miejsce z poparciem 22,7 procent.

W styczniu Rumen Radew ustąpił z urzędu prezydenta, który piastował od 2017 roku, aby wziąć udział w wyborach parlamentarnych i zakończyć kryzys polityczny w kraju. Obowiązki głowy państwa przejęła dotychczasowa wiceprezydent Iliana Jotowa, pierwsza kobieta na tym stanowisku w historii kraju. Prezydent, wybierany na pięcioletnią kadencję, pełni w Bułgarii głównie funkcje reprezentacyjne. Bułgarzy wybierają jednocześnie prezydenta i wiceprezydenta, głosując na jedną z par kandydatów.