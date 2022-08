Wybory prezydenckie w Brazylii. Nowy sondaż potwierdza trend

W spodziewanej drugiej rundzie przewaga Luli skurczyła się do 13 punktów procentowych, z 16 dwa tygodnie temu. Były lewicowy prezydent ma 50 procent poparcia wyborców, podczas gdy poparcie dla Bolsonaro wzrosło do 37 procent.

Pierwsza debata kandydatów na prezydenta

- Dlaczego chcesz wrócić do władzy? By dalej robić to samo w Petrobrasie? - powiedział Bolsonaro w debacie między sześcioma kandydatami w telewizji Band.

Lula, który był prezydentem w latach 2003-2010, powiedział, że jego rząd powinien być zapamiętany za to, że zrobił najwięcej dla zmniejszenia ubóstwa. - Kraj, który opuściłem, to kraj, za którym ludzie tęsknią, to kraj zatrudnienia, gdzie ludzie mieli prawo żyć z godnością, z wysoko podniesioną głową - powiedział Lula. - To jest ten kraj, który obecny prezydent niszczy - dodał.