Trzy opublikowane w czwartek ogólnokrajowe sondaże wyborcze dają Kamali Harris niewielką przewagę nad Donaldem Trumpem. W przypadku badania Fabrizio, Lee and Associates na zlecenie "The Wall Street Journal" wynosi ona 1 punkt procentowy. W przygotowanym dla agencji Reutera sondażu Ipsos są to już 4 punkty., a w przypadku zamówionego przez "USA Today" badania Suffolk University - 5 punktów procentowych.