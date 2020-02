Blisko połowa delegatów dla Buttigiega, Biden daleko z tyłu. Demokraci z Iowa podzielili głosy

Obaj kandydaci do nominacji uzyskali w poniedziałkowych prawyborach Partii Demokratycznej w Iowa zbliżone wyniki. Pete Buttigieg, 38-letni były burmistrz South Bend w stanie Indiana, zdobył 26,2 proc. głosów (14 delegatów) - o 0,1 punktu procentowego więcej niż 78-letni senator Bernie Sanders (12 delegatów).

Na trzecim miejscu uplasowała się 70-letnia senator, Elizabeth Warren. Będzie ją reprezentować 8 delegatów - jak podano w niedzielę. Były wiceprezydent, 77-letni Joe Biden, który w niedzielę wystąpił w mediach z zarzutami wobec młodego burmistrza z Indiany, że jego doświadczenie w administracji rządowej jest zbyt mizerne, by ubiegał się o najwyższy urząd, będzie reprezentowany przez 6 delegatów. Amy Klobuchar będzie z kolei reprezentowana przez 1 delegata.

Prawyborczy maraton w Stanach Zjednoczonych

Zgodnie z amerykańskim systemem wyborczym to delegaci, kierując się wynikami prawyborów, nominują na ogólnoamerykańskich partyjnych konwencjach ostatecznych kandydatów swych partii do walki o urząd prezydenta. Dopiero między nimi odbędą się właściwe wybory prezydenckie.

Rozpoczęte w ubiegły poniedziałek w Iowa prawybory są początkiem długotrwałego procesu nominacji. Prawybory takie odbędą się we wszystkich stanach zgodnie z zasadami wyznaczonymi przez same stany. Są to najczęściej wybory niebezpośrednie, bo wyborcy nie głosują na nazwisko poszczególnego kandydata, ale właśnie na delegatów, którzy będą reprezentować ich stan na partyjnych konwencjach.