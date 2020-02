"Demokraci podejmą wielkie ryzyko, jeśli zastąpią jednego aroganckiego miliardera innym"

Na kilka dni przed partyjnymi prawyborami w Nevadzie sześciu czołowych kandydatów do nominacji prezydenckiej Partii Demokratycznej starło się w środę podczas debaty w Las Vegas. W ogniu krytyki ze wszystkich stron znalazł się zwyżkujący w sondażach były burmistrz Nowego Jorku, multimiliarder Michael Bloomberg.

Była to pierwsza debata partyjna, w której uczestniczył Michael Bloomberg. "Godzina prawdy", "wyjście ze strefy komfortu", "gorące krzesła" - tak występ byłego burmistrza Nowego Jorku w debacie telewizyjnej w Las Vegas zapowiadała amerykańska prasa.

Bloomberg w ogniu krytyki

W centrum debaty znalazła się kontrowersyjna praktyka "stop and frisk", uprawniająca funkcjonariuszy nowojorskiej policji do zatrzymywania, przesłuchiwania i przeszukiwania osób, które wydają im się podejrzane, czego ofiarą padały głównie mniejszości etniczne.

Ten sam zarzut wysunął także Joe Biden, którego kampania w ostatnich tygodniach traci impet. Były wiceprezydent, który jako bliski współpracownik Baracka Obamy walczy o głosy czarnoskórych, zarzucił Bloombergowi, że polityka przeszukań, którą wspierał jako burmistrz, doprowadziła "do postawienia pod ścianą blisko pięciu milionów młodych czarnych mężczyzn".

Miliarder wyraził "zawstydzenie" z powodu popierania "stop and frisk". - Przepraszałem za to. Prosiłem o wybaczenie, ponieważ zatrzymywaliśmy zbyt wiele osób - mówił. Jak dodał, gdy tylko zorientował się, że liczba zatrzymań jest tak duża postanowił je zredukować. Jak zwrócił uwagę brytyjski "Guardian" w rzeczywistości to sąd nakazał miastu odejście od takiej polityki, która według niego była niekonstytucyjna.