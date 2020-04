- Jeśli jest jedna sprawa, której nauczyliśmy się jako państwo w momentach wielkiego kryzysu, to jest nią to, że postawa dbania o siebie nawzajem nie może być ograniczana do naszych domów, miejsc pracy, osiedli i świątyń. Musi być również w naszym rządzie - oświadczył Barack Obama w prawie 12-minutowym filmie, zamieszczonym w internecie. Dodał, że w Białym Domu potrzebne jest przywództwo oparte na "wiedzy, doświadczeniu, uczciwości, pokorze, empatii i wdzięku". - I dlatego jestem zaszczycony, popierając kandydaturę Joe Bidena na prezydenta USA - ogłosił były prezydent, ostatnio rzadko wypowiadający się publicznie w sprawach politycznych.