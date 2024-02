Prezydent Joe Biden zdecydowanie wygrał prawybory Partii Demokratycznej w stanie Michigan. Znacząca liczba wyborców nie wskazała jednak na żadnego kandydata za sprawą kampanii społeczności muzułmańskiej. Kolejne pewne zwycięstwo w republikańskich prawyborach odniósł Donald Trump.

Agencja Associated Press ogłosiła zwycięzców wyścigów w prawyborach tuż po zamknięciu lokali do głosowania i spłynięciu pierwszych głosów. Zarówno Joe Biden, jak i Donald Trump byli murowanymi faworytami w prawyborach Partii Demokratycznej i Partii Republikańskiej w Michigan. Stanie znanym przede wszystkim z przemysłu motoryzacyjnego.

Ponad 13 procent nie wskazało na żadnego kandydata

Jak podało CNN, po podliczeniu ponad połowy głosów, wynik prezydenta Bidena oscyluje wokół 80 proc., podczas gdy jego rywale, kongresmen z Minnesoty Dean Phillips i autorka ezoterycznych poradników samopomocowych Marianne Williamson zdobyli około 3 proc. poparcia.

Ponad 13 proc. wyborców nie wskazało jednak na żadnego kandydata. To wynik kampanii działaczy społeczności muzułmańskiej i arabskiej - Michigan to największe w USA skupisko tych diaspor - które zachęcały do zaznaczenia na kacie do głosowania pola "niezaangażowany", by w ten sposób zaprotestować przeciwko podejściu Bidena do wojny w Strefie Gazy.

"Nasz ruch okazał się dziś zwycięzcą prawyborów i efekt tej akcji znacznie przekroczył nasze oczekiwania. Dziesiątki tysięcy demokratów z Michigan (...) pokazało że jest niezaangażowanych w reelekcję w związku z wojną w Gazie" - napisała w oświadczeniu liderka kampanii Listen to Michigan Layla Elabed.

Michigan jest jednym z kluczowych stanów, które decydują o wyników wyborów i komentatorzy wskazują, że odwrócenie się wyborców muzułmańskich od Bidena może mieć wielkie znaczenie w stanie, w którym w 2020 r. Biden wygrał z Trumpem przewagą 150 tys. głosów.

Biden: korzystanie z prawa do głosowania jest tym, co czyni Amerykę wielką

W oświadczeniu wydanym we wtorek wieczorem Biden podziękował "każdemu mieszkańcowi Michigan, który dziś zabrał głos". "Korzystanie z prawa do głosowania i uczestniczenie w naszej demokracji jest tym, co czyni Amerykę wielką" - przekazał.

W oświadczeniu nie wspomniano o Strefie Gazy ani o "niezaangażowanych" głosach.

"Donald Trump grozi, że pociągnie nas jeszcze dalej w przeszłość, dążąc do zemsty i odwetu" - dodał Biden.

Kolejne zdecydowane zwycięstwo Trumpa

W wyścigu republikanów kolejny raz wygrał Donald Trump, pokonując byłą ambasador przy ONZ Nikki Haley. Jest to piąte z rzędu zwycięstwo byłego prezydenta, które dodatkowo przybliża go do niemal pewnej nominacji partyjnej w listopadowych wyborach prezydenckich.

Mimo porażki, Haley - kandydatka umiarkowanego skrzydła Partii Republikańskiej, przedstawiająca się jako alternatywa dla Trumpa, zarzuca konkurentowi podeszły wiek i wywoływanie chaosu. Zapowiedziała, że pozostanie w wyścigu przynajmniej do "superwtorku" 5 marca, gdy głosowanie w prawyborach odbędzie się w 16 stanach.

W Michigan po podliczeniu około 58 proc. głosów, Trump prowadził nad Haley stosunkiem 67-27 proc.

- Musimy wygrać 5 listopada, a wygramy bardzo wysoko i będzie to coś, czego nikt nigdy nie widział. To będzie fantastyczne. Wygramy w Michigan, wygramy wszystko - powiedział Trump do swoich zwolenników.

