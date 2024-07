- W nocy przesłanie było takie, żeby wszystko kontynuować, cała naprzód - powiedziało jedno ze źródeł cytowanych przez Reutersa. - Około godz. 13.45 dzisiaj prezydent powiedział swojemu zespołowi wyższego szczebla, że zmienił zdanie - dodał rozmówca agencji. Biden dochodził do tej decyzji przez 48 godzin, analizując dane i sondaże , z których wynikało, że jego wygrana jest w dużym stopniu nieosiągalna - poinformowały dwa źródła. Męczył się z podjęciem tej decyzji, ale kiedy już się zdecydował, zaczął działać szybko - powiedział wysoki rangą przedstawiciel Białego Domu.

Tajemnica Joe Bidena

Według telewizji CNN i dziennika "The New York Times", Biden w niedzielę wtajemniczył w swój plan Kamalę Harris, "namaszczoną" przez prezydenta na rywalkę Donalda Trumpa. Doszło jednak do tego też niedługo przed wydaniem oświadczenia.