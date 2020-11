Sztab Trumpa składa skargi wyborcze w sądach. Obóz Bidena: próbują cofnąć porażkę

Według obliczeń CNN kandydat demokratów Joe Biden wygrał wybory prezydenckie w stanach Wisconsin i Michigan. W środę wieczorem polskiego czasu zbliżał się do osiągnięcia liczby 270 głosów elektorskich potrzebnych, by zwyciężyć w skali kraju. Sztab wyborczy prezydenta Donalda Trumpa zapowiedział, że "natychmiast zażąda" ponownego przeliczenia głosów oddanych w Wisconsin, a w sądzie w Michigan złożył pozew o czasowe wstrzymanie liczenia głosów.

Trwa liczenie głosów po wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. Znane są już wstępne wyniki z 44 stanów, jednak po wielu godzinach liczenia głosów wciąż nie wiadomo, kto będzie kolejnym prezydentem USA. Donald Trump tuż po zamknięciu urn oświadczył: Wygraliśmy to, wiem, że tak się stało . Deklarował: - Chcemy, aby prawo było wykorzystywane w sposób prawdziwy. Zatem skierujemy sprawę do Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych.

Komentatorzy interpretowali to jako wyraz braku zaufania do głosów przysłanych pocztą. Później prezydent pisał na Twitterze: "Wczoraj wieczorem prowadziłem, często znacznie, w wielu kluczowych stanach, w prawie wszystkich przypadkach zarządzanych i kontrolowanych przez demokratów. Później, jeden po drugim, (te przewagi) zaczęły magicznie znikać, kiedy policzono niespodziewane partie głosów".

Sztab Trumpa żąda ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin

Szef sztabu wyborczego Trumpa Bill Stepien napisał w oświadczeniu, że "w kilku hrabstwach Wisconsin pojawiły się doniesienia o nieprawidłowościach, które budzą poważne wątpliwości co do wiarygodności wyników". Zapowiedział, że "natychmiast zażąda" ponownego przeliczenia głosów w tym stanie.

Starszy doradca sztabu Joe Bidena Bob Bauer skomentował, że wezwanie do ponownego przeliczenia głosów w Wisconsin przez sztab Trumpa jest próbą "cofnięcia porażki". - Jest całkiem jasne, że od zeszłej nocy do dziś prezydent zrozumiał, że jest w innej sytuacji. Próbuje cofnąć tę porażkę i przekształcić ją, przez postępowanie prawne, w zwycięstwo - powiedział.

Pozew o wstrzymanie liczenia głosów w Michigan i Pensylwanii

Według CNN Joe Biden wygrał także w Michigan. Sztab Trumpa wydał oświadczenie, w którym twierdzi, że złożył pozew w sprawie głosowania w tym stanie. "Złożyliśmy dziś pozew w sądzie w Michigan o wstrzymanie liczenia głosów do czasu zapewnienia znaczącego dostępu do miejsc, gdzie głosy były liczone. Domagamy się również przeglądu tych kart do głosowania, które zostały otwarte i policzone, gdy nie mieliśmy do nich właściwego dostępu” - napisano w oświadczeniu sztabu wyborczego.