Prezydent elekt Joe Biden na wtorkowej konferencji prasowej oficjalnie przedstawił najbliższych współpracowników, którzy obejmą stanowiska w jego administracji. Demokrata oświadczył, że jego zespół wytyczy politykę zagraniczną USA dla następnego pokolenia.

We wtorek w Wilmington 78-letni Joe Biden wystąpił na konferencji prasowej z kluczowymi dla swojej przyszłej administracji osobami.

Demokrata oficjalnie potwierdził, że jego kandydatem na sekretarza stanu będzie Antony Blinken. To doświadczony dyplomata i były zastępca sekretarza stanu w administracji Baracka Obamy. Zespół Bidena informował o nominacji Blinkena już w poniedziałek.

Anthony Blinken PAP/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT / HANDOUT

- Tony będzie gotowy od pierwszego dnia - zapewnił Biden. Wyraził przekonanie, że przywróci on zaufanie do Departamentu Stanu.

"Będą mi mówili to, co potrzebuję wiedzieć, a nie to, co chcę wiedzieć"

Demokrata mówiąc o całej swojej przyszłej administracji oświadczył, że "ten zespół spowoduje, że będziemy dumni z bycia Amerykanami". Zapewnił, że jego ekipa "dla następnego pokolenia na nowo wymyśli amerykańską politykę zagraniczną". - Będą mi mówili to, co potrzebuję wiedzieć, a nie to, co chcę wiedzieć - dodał Biden.

Joe Biden PAP/EPA/OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT / HANDOUT

- To zespół, który odzwierciedla powrót Ameryki. Gotowy do przewodzenia światu, a nie do odwrotu od niego - powiedział Biden, przedstawiając swoich kandydatów. Stwierdził, że skład ten "uosabia jego przekonanie, że Ameryka jest najsilniejsza, gdy współpracuje ze swoimi sojusznikami".

Po przemówieniu Bidena wystąpił m.in. Blinken, kandydat na sekretarza bezpieczeństwa krajowego Alejandro Mayorkas oraz Linda Thomas-Greenfield, która ma zostać ambasadorem USA przy ONZ.

Kim są ludzie Bidena?

58-letni Antony Blinken to polityk i funkcjonariusz państwowy z długim stażem, także długoletni bliski znajomy Bidena. W latach 2013-2015 był zastępcą doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego, a w latach 2015-2017 zastępcą sekretarza stanu w administracji demokratycznego prezydenta Baracka Obamy. Wcześniej pracował m. in. w waszyngtońskim Centrum Studiów Strategicznych i Międzynarodowych i w Komisji Spraw Zagranicznych Senatu (2002-2008). Był też członkiem ekipy Obamy i Bidena przejmującej władzę po wyborach w 2008 r. Po przegranej demokratycznej kandydatki do prezydentury Hillary Clinton w 2016 r. Blinken był jednym z założycieli WestExec Advisors, waszyngtońskiej firmy konsultingowej doradzającej korporacjom w kwestiach zagrożeń geopolitycznych.

Antony Blinken STEPHANE DE SAKUTIN/AFP/East News

Funkcję sekretarza Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego Biden chce powierzyć Alejandro Mayorkasowi. W latach 2013–2016 zajmował stanowisko zastępcy sekretarza w tym resorcie, wcześniej był szefem Amerykańskiej Służby ds. Obywatelstwa i Imigracji (USCIS). Jeśli zostanie zatwierdzony, będzie pierwszym imigrantem z Kuby kierującym tym departamentem odpowiedzialnym m.in. za wdrażanie i zarządzanie polityką imigracyjną. Rodzice Mayorkasa przybyli do USA, gdy ten miał rok, z Hawany, jako przedstawiciele tamtejszej społeczności żydowskiej.

Alejandro Mayorkas Associated Press/East News

Avril Haines ma być pierwszą kobietą-dyrektorem wywiadu narodowego nadzorującego wszystkie służby wywiadowcze w USA. Służyła w administracji Baracka Obamy jako zastępca doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego i zastępca dyrektora CIA.

Avril Haines WIN MCNAMEE/Getty AFP/East News

Na stanowisko doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego przewidziany jest Jake Sullivan. Był on starszym doradcą rządu ds. negocjacji nuklearnych w Iranie jak też zastępcą asystenta prezydenta Obamy i doradcą ds. bezpieczeństwa narodowego wiceprezydenta Bidena.

Jake Sullivan Ron Sachs//DPA/PAP/EPA

Afroamerykanka Linda Thomas-Greenfield ma zostać ambasadorem USA przy ONZ. Biden zamierza przywrócić temu stanowisku status urzędu wchodzącego w skład gabinetu. Thomas-Greenfield była najwyższą rangą amerykańską pracowniczką służby dyplomatycznej, nadzorującą sprawy afrykańskie w ekipie prezydenta Obamy.

Linda Thomas-Greenfield AHMED JALLANZO/PAP/EPA

Były sekretarz stanu Obamy, wieloletni senator z Massachusetts i weteran wojny w Wietnamie John Kerry ma objąć funkcję specjalnego wysłannika prezydenta do spraw klimatu. Będzie też zasiadał w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.

John Kerry JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Autor:pp/kg

Źródło: PAP, Reuters, BBC