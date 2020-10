"Czy możecie sobie wyobrazić przegraną z tym gościem?"

Ubiegający się o reelekcję prezydent Donald Trump i demokrata Joe Biden w odstępie zaledwie kilku godzin wiecowali w tym samym mieście na Florydzie. To stan, który może odegrać kluczową rolę i zadecydować o wyniku wyborów.

Na wiecu prezydenta Donalda Trumpa, który odbył się jako pierwszy, pojawiły się tysiące ludzi, często bez masek i niezachowujących dystansu. Prezydent, podobnie jak czynił to wielokrotnie, pomniejszał znaczenie pandemii. Mówił zgromadzonym, że jeśli zakażą się koronawirusem "to szybko poczują się lepiej", podobnie jak on.