Trump chce przełożenia wyborów. "Będą wielkim wstydem dla USA"

Donald Trump wezwał do przełożenia listopadowych wyborów prezydenckich. Stwierdził, że zwiększenie liczby głosów korespondencyjnych może doprowadzić do oszustw i niedokładnych wyników.

Prezydent USA Donald Trump zasugerował opóźnienie wyborów prezydenckich do czasu aż ludzie będą mogli głosować "właściwie, bezpiecznie i spokojnie". Trump od dawna sprzeciwia się głosowaniu korespondencyjnemu twierdząc, że "jest ono podatne na oszustwa".

"Najbardziej niedokładne i nieuczciwe wybory w historii"

Na początku tego miesiąca sześć stanów USA planowało przeprowadzić w listopadzie wybory całkowicie korespondencyjne. Są to Kalifornia, Utah, Hawaje, Kolorado, Oregon i Waszyngton.

Stany te mają wysłać pocztą karty do głosowania do wszystkich zarejestrowanych wyborców, które następnie będą musiały zostać odesłane lub przywiezione w dniu wyborów - chociaż w pewnych ograniczonych okolicznościach możliwe będzie także głosowanie osobiście.

Głosowanie korespondencyjne w USA

Krytycy głosowania korespondencyjnego argumentują, że ludzie mogą głosować więcej niż jeden raz za pomocą kart do głosowania korespondencyjnego i osobiście. Trump mówił w przeszłości, że istnieje ryzyko, że "tysiące ludzi siedzą w czyimś salonie i podpisują karty do głosowania".

Biden prowadzi w sondażach

Pytany o zarzuty prezydenta wobec głosowania pocztą, prokurator generalny William Barr przyznał we wtorek w Kongresie, że nie ma powodów, by myśleć, że listopadowe wybory zostaną sfałszowane. Zastrzegł jednocześnie, że rozsądek nakazuje podejrzewać, że obce państwa będą starać się wpłynąć na wybory, fałszując karty do głosowania.