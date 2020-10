Przed Amerykanami ostatnia debata przed wyborami. Wyciszany mikrofon ma zapobiec chaosowi

Komisja do spraw debat prezydenckich poinformowała, że podczas czwartkowej debaty między prezydentem USA Donaldem Trumpem a byłym wiceprezydentem Joe Bidenem mikrofon będzie wyciszany w wyznaczonych momentach. Ma to pozwolić kandydatom na nieprzerwane wypowiadanie się i na uniknięcie chaosu z pierwszego starcia.

Sztab prezydenta Donalda Trumpa wyraził sprzeciw wobec tej zmiany, wprowadzonej po pierwszej debacie, w której prezydent wielokrotnie mówił w trakcie wypowiedzi kandydata demokratów Joe Bidena i dziennikarza moderującego spotkanie, co stanowiło naruszenie ustalonych zasad. Sztab poinformował jednak, że republikanin weźmie udział w starciu w czwartek wieczorem, jednej z ostatnich szans na dotarcie do licznej publiczności w godzinach największej oglądalności przed wyborami 3 listopada.

Debatę poprowadzi znana korespondentka w Białym Domu

- Będę uczestniczyć, ale to bardzo niesprawiedliwe, że zmienili tematy i że znowu mamy gospodarza debaty, który jest całkowicie stronniczy - powiedział Trump reporterom na pokładzie Air Force One, gdy wracał do Waszyngtonu z wieców w Arizonie.