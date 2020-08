Poczobut, z którym nie udało się połączyć przez internet, przekazał telefonicznie, że "można mówić o częściowym blokowaniu internetu na Białorusi". - Szef Rady Bezpieczeństwa Białorusi zapowiadał takie działania, że w wypadku, jeśli opozycja będzie podejmować to mogą wyłączyć internet - stwierdził.

"Oczywiste, że ten exit poll nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem rzeczy na Białorusi"

Dziennikarz oceniał, że wyniki państwowego sondażu exit poll będą zbliżone do oficjalnych wyników. - Myślę, że wybrano właśnie taką formę, żeby sprawdzić, jaka będzie reakcja społeczeństwa na te wyniki. Oczywiste, że ten exit poll nie ma nic wspólnego z rzeczywistym stanem rzeczy na Białorusi, co cała kampania wyborcza pokazała - ocenił Poczobut.

Gość "Faktów po Faktach" przyznał, że przeprowadzający sondaż Białoruski Komitet Organizacji Młodzieżowych to "de facto prorządowa organizacja, a de iure jest niezależna od władz". - Właśnie taką formą wybrali, żeby wrzucić te liczby do świadomości publicznej - dodał.

Kowal: dzisiejsze głosowanie bardzo trudno wziąć na poważnie

- Kluczowa jest jedna sprawa. Doszło do czegoś zupełnie nowego w historii Białorusi, pierwszy raz od 2006 roku i jeansowej rewolucji, doszło do bardzo dużej mobilizacji społecznej. Ludzie wyszli na ulice, doszło do absolutnie nieoczekiwanej skali poparcia na wiecach i w innych różnych formach dla Cichanouskiej - mówił Paweł Kowal.