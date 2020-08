"To jest rozgrywka między Unią Europejską a Rosją o to, po której stronie będzie Białoruś"

W niedzielę na Białorusi obyły się wybory prezydenckie . Według zaktualizowanych wstępnych wyników podanych przez CKW urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka uzyskał w 80,08 procent głosów, a na drugim miejscu uplasowała się Swiatłana Cichanouska z 10,09 procent. Niezależni obserwatorzy twierdzą jednak, że w czasie wyborów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a frekwencja w lokalach wyborczych była zawyżana. Od niedzielnego wieczora na ulicach kilku białoruskich miast doszło do protestów, które zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa.

Trzy warianty rozwoju sytuacji na Białorusi

Według niego, sytuacja na Białorusi "może pójść w trzech kierunkach". - Pierwszy jest tragiczny. Opozycja nie jest w stanie przekonać reżimu do zmiany i może się to zakończyć takim scenariuszem, jaki obserwowaliśmy 30 lat temu na placu Tiananmen w Chinach - mówił. Nawiązał do dramatycznych wydarzeń z 1989 roku na pekińskim placu, kiedy to władza brutalnie rozpędziła protest studentów.