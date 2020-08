Rywalka Łukaszenki zaginęła dzień po wyborach. Szef MSZ Litwy: Cichanouska jest w naszym kraju i jest bezpieczna

Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji i główna rywalka wyborcza Alaksandra Łukaszenki, jest bezpieczna na Litwie - przekazał we wtorek rano minister spraw zagranicznych tego kraju Linas Linkevicius.

"Swiatłana Cichanouska jest bezpieczna"

We wtorek rano minister spraw zagranicznych Litwy Linas Linkevicius przekazał, że białoruska polityk jest w tym kraju. "Swiatłana Cichanouska jest bezpieczna. Przebywa na Litwie" - napisał Linkevicius w krótkim wpisie opatrzonym zdjęciem kandydatki.

W czasie kampanii wyborczej rywalka Alaksandra Łukaszenki, po otrzymaniu groźby od nieznanego rozmówcy, że "ona może trafić do aresztu, a dzieci zostaną jej odebrane", postanowiła wywieźć do jednego z krajów Unii Europejskiej 4-letnią córkę i 10-letniego syna. Dzieci Swiatłany i Siarhieja Cichanouskiego (znanego antyrządowego blogera, który przebywa obecnie w areszcie) pomogła wywieźć za granicę redaktor naczelna opozycyjnego portalu Karta 97 Natalia Radina. - Przebywają z babcią, są bezpieczne - mówiła Radina dziennikarzom, nie ujawniając wówczas nazwy kraju, do którego trafiły.