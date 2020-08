Żądają dymisji Łukaszenki i uwolnienia więźniów politycznych. Robotnicy weszli do centrum stolicy

Na Białorusi trwają protesty, które objęły także wiele państwowych zakładów pracy. Kolumna pracowników Mińskich Zakładów Produkcji Traktorów (MTZ), wizytówki kraju, przeszła w piątek do centrum Mińska. Robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty, wśród których jest dymisja Alaksandra Łukaszenki.

Robotnicy weszli do centrum Mińska

W piątek po południu kolumna pracowników Mińskich Zakładów Produkcji Traktorów - wizytówki Białorusi - przeszła do centrum Mińska. Robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty. Są to żądania dymisji prezydenta, przeprowadzenia uczciwych wyborów, zwolnienia więźniów politycznych.

Do protestu MTZ dołączyli m.in. pracownicy państwowej telewizji STV – podało Radio Swaboda. Od rana napływają informacje o protestach robotniczych w zakładach w całym kraju. Na ulice wychodzą mieszkańcy wielu miejscowości.

"Euforia na ulicach i przekonanie o tym że to naród wygra a nie dyktator"

"W Mińsku i Grodnie dziesiątki tysięcy demonstrantów na centralnych placach. W Mińsku ściągane są jednostki wojskowe do centrum. (...) Kolejne zakłady dołączają do strajku. Jest euforia na ulicach i przekonanie o tym że to naród wygra a nie dyktator" - relacjonuje na Twitterze dziennikarz Andrzej Poczobut, działacz mniejszości Polskiej na Białorusi.