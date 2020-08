Marsz robotników przerodził się w wielką manifestację w stolicy. "Wolności! Wolności! Niech żyje Białoruś!"

"Niech żyje Białoruś! Chcemy wolnych wyborów!" - krzyczeli w piątek protestujący, którzy tłumnie zgromadzili się w centrum Mińska. Demonstracja rozpoczęła się od marszu pracowników prestiżowej białoruskiej fabryki traktorów MTZ. Robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty, wśród których jest dymisja Alaksandra Łukaszenki. "Reżim Łukaszenki upada. Na naszych oczach pisana jest historia" - ocenił białoruski dziennikarz Franak Wiaczorka. Według jednej z relacji do protestu w mieście Lida w obwodzie grodzieńskim przyłączył się cały oddział milicji

Robotnicy weszli do centrum Mińska

Piątkowy protest w Mińsku rozpoczął się od marszu robotników z prestiżowej białoruskiej fabryki traktorów MTZ. W centrum miasta ich kolumna spotkała się z tłumem kobiet maszerujących przeciwko przemocy. Oba pochody razem dotarły na plac Niepodległości. Po drodze przyłączali się do nich kolejni ludzie.

Robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty. Są to żądania dymisji prezydenta, przeprowadzenia uczciwych wyborów, zwolnienia więźniów politycznych.

"Niech żyje Białoruś!"

- Wolności! Wolności! Niech żyje Białoruś! – skanduje tłum. - Co powiemy, jeśli wyjdzie do nas ktoś z władz? Przestańcie nas bić! Co wam zrobiliśmy? – mówili młodzi ludzie zgromadzeni przed budynkiem rządu, tuż naprzeciw wielkiego pomnika Lenina.