"Opuszczając plac, proszę pozostawić po sobie porządek!". Demonstranci rozeszli się, obiecali, że wrócą w sobotę

"Szanowni państwo, opuszczając plac, proszę pozostawić po sobie porządek!" - zwrócił się przez megafon jeden z milicjantów do ludzi rozchodzących się z piątkowej manifestacji w Mińsku. Jak przekazał portal tut.by, demonstranci posłuchali tej prośby, ale obiecali, że wrócą jutro. Wkrótce potem z posterunków zeszli też przedstawiciele służb mundurowych.

Robotnicy weszli do centrum Mińska

Piątkowy protest w Mińsku rozpoczął się od marszu robotników z prestiżowej białoruskiej fabryki traktorów MTZ. W centrum miasta ich kolumna spotkała się z tłumem kobiet maszerujących przeciwko przemocy. Oba pochody razem dotarły na plac Niepodległości. Po drodze przyłączali się do nich kolejni ludzie.

Robotnicy ogłosili wcześniej swoje postulaty. Są to żądania dymisji prezydenta, przeprowadzenia uczciwych wyborów, zwolnienia więźniów politycznych.

"Niech żyje Białoruś!"

- Wolności! Wolności! Niech żyje Białoruś! – skandował tłum. - Co powiemy, jeśli wyjdzie do nas ktoś z władz? Przestańcie nas bić! Co wam zrobiliśmy? – mówili młodzi ludzie zgromadzeni przed budynkiem rządu, tuż naprzeciw wielkiego pomnika Lenina.