Władza to nie tylko władza polityczna, ale też tak zwane organy siłowe. Dopóki służby są w całości lojalne wobec Łukaszenki, tego rodzaju protesty nie mają szans na zmianę czegokolwiek - ocenił w TVN24 dziennikarz Politico i Onetu Michał Broniatowski, komentując powyborcze protesty na Białorusi. Nocne wydarzenia z Mińska relacjonował Walery Bułhakau, obserwator polityczny i redaktor naczelny czasopisma "Arche".

W niedzielę wieczorem tysiące Białorusinów wyszły na ulice, by zaprotestować po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich, które ich zdaniem zostały sfałszowane. Według wstępnych wyników wyborów, które podała w poniedziałek Centralna Komisja Wyborcza , urzędujący prezydent Alaksandr Łukaszenka otrzymał 80,2 procent głosów, a jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska - 9,9 procent.

"Dopóki policja, wojsko, służby są lojalne wobec Łukaszenki, tego rodzaju protesty nie mają szans"

Michał Broniatowski, dziennikarz Politico i Onetu powiedział w TVN24, że na Białorusi "coś się trzęsie, ale do runięcia murów jeszcze bardzo daleko". Odnosił się w ten sposób do śpiewanego na wiecach Cichanouskiej utworu "Mury runą".

- Władza to nie tylko władza polityczna, ale też tak zwane organy siłowe. Dopóki policja, wojsko, służby bezpieczeństwa są w całości lojalne wobec Łukaszenki, tego rodzaju protesty nie mają szans na zmianę czegokolwiek - stwierdził Broniatowski.

Przypominał, że "na Ukrainie, kiedy odbywał się Majdan, to wojsko odmówiło interwencji, również w samej władzy nie było decyzji, jak się zachować w stosunku do protestujących". - A poza tym protestujący byli wspomagani przez potężnych oligarchów - dodał.

Czegoś takiego - powiedział Broniatowski - "na razie nie widać na Białorusi". - Jest zbuntowany naród, ale ci ludzie nie są zorganizowani. Dopóki te warunki nie zostaną spełnione, będziemy widzieli takie nocne zamieszki, które skończą się tym, co 10 lat temu. Wtedy zamieszki zakończyły się tak, że dzisiaj mamy kolejne wybory sfałszowane w bezczelny sposób - mówił dziennikarz Politico.

"Skala protestów była dość poważna. Objęła około 20 miast białoruskich"

- Wszystko zaczęło się jeszcze po południu, gdy dostęp do Mińska został ograniczony. Dla tych, którzy próbowali wjechać do stolicy, była specjalna kontrola policji drogowej. To już oznaczało, że zaczyna się akcja prewencyjna - mówił.