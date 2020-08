Starcia na ulicach, MSW używa "specjalnych środków". Cichanouska apeluje do milicji i wojska

Tysiące Białorusinów wyszły na ulice największych miast i mniejszych miejscowości, by protestować po ogłoszeniu sondażowych wyników wyborów prezydenckich. Białoruskie MSW potwierdziło, że milicja w Mińsku użyła "specjalnych środków", by rozpędzić demonstracje. Według państwowego badania exit poll Alaksandr Łukaszenka zdobył 79,7 procent głosów, a jego główna rywalka Swiatłana Cichanouska - 6,8 procent. Cichanouska zaapelowała do swoich zwolenników, by nie używali przemocy i nie dali się sprowokować, a do milicjantów i wojskowych, by "pamiętali, że są częścią narodu".