Centralna Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów na Białorusi. Łukaszenka przekonuje, że "nie jest za granicą"

Białoruś protestuje

Od niedzieli na Białorusi trwają protesty przeciwko fałszerstwom wyborczym. Od czwartku rozpoczęły się strajki w państwowych zakładach pracy. W piątek są one kontynuowane w całym kraju, m.in. w Mińskich Zakładach Elektrotechnicznych, Biełkard w Grodnie, Grodno-Azot, Biełaruskalij w Salihorsku, MTZ, MMZ, Kieramin i wielu innych – wynika z informacji zebranych przez portal Naviny.by i inne media niezależne.

"Chcecie, to protestujcie, chcecie pracować – pracujcie"

- Wszyscy walczą teraz o rynki, żeby wcisnąć traktor i coś tam jeszcze. Jeśli się zatrzymamy, to już nie rozkręcimy naszej produkcji. (…) Ludziom trzeba to wytłumaczyć – chcecie, to protestujcie, chcecie pracować – pracujcie – powiedział Łukaszenka.