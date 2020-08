"Wyrosło pokolenie, które nie pamięta ZSRR. Nie ma nostalgii, która dawała Łukaszence popularność"

Celem opozycji są wolne wybory, koniec represji, przywrócenie demokratycznej konstytucji i pokojowe stosunki ze wszystkimi sąsiadami - mówił w TVN24 dziennikarz "Krytyki Politycznej" Sławomir Sierakowski, który na żywo obserwuje, co dzieje się w Mińsku po wyborach prezydenckich. Marcin Makowski z tygodnika "Do Rzeczy" odniósł się do propozycji zwołania unijnego szczytu w sprawie sytuacji na Białorusi.

Według niezależnych obserwatorów w czasie wyborów dochodziło do licznych nieprawidłowości, a frekwencja w lokalach wyborczych była zawyżana. Wieczorem na ulicach Mińska doszło do protestów, które zostały stłumione przez siły bezpieczeństwa.

"Monopol informacyjny Łukaszenki upadł"

"Unia Europejska ma rolę do odegrania"

- Ten pomysł na szczyt jest ciekawy. Unia Europejska ma rolę do odegrania, ale jest to sprawa szalenie trudna. Jest to jeden z klocków domina, którego poruszenie wywoła nie do końca jasne konsekwencje - mówił.