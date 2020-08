Długa kolejka Białorusinów przed ambasadą w Warszawie. Czekają, by głosować

Niedziela to główny dzień wyborów prezydenckich na Białorusi. Przed ambasadą w Warszawie z samego rana ustawiła się kolejka chętnych do głosowania. W sobotę w Białymstoku odbył się koncert "Mury runą - Żywie Biełaruś", który miał wyrazić solidarność z naszymi wschodnimi sąsiadami.

Niedziela to główny dzień głosowania w wyborach prezydenckich na Białorusi. . Za faworyta uważany jest urzędujący od 26 lat prezydent Alaksandr Łukaszenka, a jego główna rywalka to Swiatłana Cichanouska, żona popularnego blogera. Lokale wyborcze zostały otwarte o godzinie 7 czasu polskiego. Głosowanie potrwa do godziny 19 czasu polskiego.