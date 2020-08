"Ostatni dyktator Europy", gospodyni i "sparingpartnerzy". Piątka kandydatów na Białorusi

Swiatłana Cichanouska jest najważniejszą kandydatką opozycji w niedzielnych wyborach prezydenckich na Białorusi. O najwyższy urząd w państwie walczy z obecnym prezydentem Alaksandrem Łukaszenką, który ubiega się o szóstą kadencję. Pozostała trójka kandydatów, jak twierdzą eksperci w Mińsku, to "sparingpartnerzy" obecnego przywódcy.

Swiatłana Cichanouska stanęła do walki o najwyższy urząd w państwie

"Ostatni dyktator Europy"

"Sparingpartnerzy" Łukaszenki

39-letni Dzmitryjeu urodził się w Mińsku w 1981 roku. Jest absolwentem nauk politycznych. Kandydował w zeszłorocznych wyborach do Izby Reprezentantów. Ma doświadczenie pracy przy kampaniach wyborczych. Wcześniej był szefem sztabów rywali Alaksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich w 2010 i 2015 roku.

Apel Cichanouskiej

W sobotę Swiatłana Cichanouska zaapelowała do swoich zwolenników, by po niedzielnych wyborach zostali w lokalach wyborczych i kontrolowali liczenie głosów.

- Czekajcie, zanim komisja policzy głosy i prześle protokoły z wynikami. Jeśli się okaże, że wygraliśmy, świętujcie nasze zwycięstwo. Jeśli zauważycie naruszenia, postępujcie zgodnie z prawem - zaapelowała w sobotę do Białorusinów Swiatłana Cichanouska. W nagraniu wideo wezwała rodaków, by nie "stosowali przemocy". Twierdziła, że kraj "nie potrzebuje krwi na ulicach miast".

Cichanouska wezwała też służby mundurowe, by nie "wykonywały przestępczych rozkazów". - Białorusini was doceniają i szanują, dla Białorusinów jesteście obrońcami, a nie zagrożeniem dla ich życia - oświadczyła.

Apel opozycyjnej kandydatki był skierowany także pod adresem członków komisji obwodowych. Rywalka Łukaszenki wezwała ich do "działania z czystym sumieniem i uczciwego liczenia głosów". - Jeśli jesteście pod presją, jeśli żądają od was złamania prawa, dzwońcie, pomożemy wam - oświadczyła. I podkreśliła. - Brońmy naszego prawa do wspólnego wyboru. Pokojowo, z godnością i zgodnie z prawem.