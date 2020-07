"Obecnie mamy sytuację taką, że w zasadzie większość Białorusinów już Łukaszenki nie chce"

Myślę, że Alaksandr Łukaszenka jest gotowy sfałszować wybory - powiedziała w poranku "Wstajesz i wiesz" dyrektorka TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy, która komentowała aktualną sytuację na Białorusi przed wyborami prezydenckimi. Dziennikarka mówiła także o zatrzymaniach Rosjan z grupy Wagnera oraz o działaniach polskiej dyplomacji wobec Mińska.

Wybory prezydenckie na Białorusi odbędą się 9 sierpnia. Podczas kampanii wyborczej na wiecach opozycyjnej kandydatki Swiatłany Cichanouskiej gromadzą się dziesiątki tysięcy demonstrantów, którzy protestują przeciwko prezydentowi Alaksandrowi Łukaszence. Według obserwatorów centrum praw człowieka Wiasna, podczas jednego z nich, w czwartek w Mińsku, zebrało się ponad 60 tysięcy osób.

Kilkadziesiąt tysięcy osób na wiecu Swietłany Ciechanouskiej Reuters

"Łukaszenka jest gotowy sfałszować wybory"

W poranku "Wstajesz i wiesz" w TVN24 do nadchodzących wyborów na Białorusi odniosła się dyrektorka TV Biełsat Agnieszka Romaszewska-Guzy. - Myślę, że to nawet nie będzie pozór (wolnych wyborów - red.). Myślę, że Alaksandr Łukaszenka jest gotowy sfałszować wybory, wszystko na to wskazuje - oceniła.

- Doświadczenie ostatnich wyborów jest takie, one były z reguły fałszowane, ale nie było takiej fali protestów, więc nie musiały być aż tak fałszowane - stwierdziła.

Romaszewska-Guzy przyznała, że wybory na Białorusi "nigdy w ostatnich latach nie były uznane przez organizacje, które je nadzorowały czy się im przyglądały". - Nie były uznane za wolne, co nie zmienia faktu, że jednak prawdopodobnie nie było problemu tej skali, który jest obecnie. A obecnie mamy sytuację taką, że w zasadzie większość Białorusinów już Alaksandra Łukaszenki nie chce - stwierdziła dziennikarka.

Agnieszka Romaszewska-Guzy: Łukaszenka jest gotowy sfałszować wybory TVN24

- W tej chwili mamy dramatyczną zmianę, polegającą na tym, że normalni, zwyczajni Białorusini go już nie chcą. Po 26 latach mają go po prostu dosyć - dodała.

"To jest wróżenie z fusów i przyszłość, niedaleka, ale bardzo niepewna"

Dyrektorka TV Biełsat stwierdziła, że "musimy sobie zdawać sprawę, że Białoruś jest sąsiadem Rosji". - I w gruncie rzeczy jest to kraj, który kontroluje znaczną część białoruskiej gospodarki, kontroluje i ma ambicję quasi imperialne - przyznała. - W związku z tym to nie jest tak, że można przypuścić, że ten kraj się nie będzie wtrącał białoruskie wybory. Można na tym budować przekonanie, że Rosjanie zapewne w momencie, gdy Łukaszenka, który jest gwarantem interesów, będzie obalany, mogą jakieś działania przedsięwziąć - oceniała Romaszewska-Guzy.

Na pytanie, czy jest możliwe, że dojdzie do obalenia Łukaszenki, dyrektorka TV Biełsat odpowiedziała, że "wszystko w tej chwili jest możliwe". - Oczywiście nie jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ struktury siłowe są wciąż w jego ręku. On jest bardzo zdeterminowany władzy nie oddać - mówiła dziennikarka, która jako przykład podała emisję przez telewizję państwową materiałów, na których pokazywano rozganiane armatkami wodnymi demonstracje.

Dyrektorka TV Biełsat o wpływach Rosji na Białorusi TVN24

- To wszystko wskazuje na to, że on będzie się bronił - stwierdziła Agnieszka Romaszewska-Guzy. Jej zdaniem dużo zależy od tego, czy "całe struktury nomenklatury są mu całkowicie podporządkowane, czy będzie jakaś szansa, że milicja przejdzie na stronę narodu chociaż w części". - To jest wróżenie z fusów i przyszłość, niedaleka, ale bardzo niepewna. Celem jest obalenie Łukaszenki, to nie ulega najmniejszym wątpliwościom - dodała.

Romaszewska-Guzy o zatrzymaniu Rosjan z grupy Wagnera: sytuacja dosyć satyryczna

Dziennikarka skomentowała także zatrzymanie w stolicy Białorusi obywateli Rosji, należących do prywatnej firmy wojskowej, grupy Wagnera. Przyznała, że "sytuacja, z którą mieliśmy do czynienia wczoraj i przedwczoraj, jest dosyć satyryczna".

- Sytuacja, w której nagle 32 bojowników prywatnego oddziału Wagnera, z czego czternaście zidentyfikowanych, nagle osiedliło się w sanatorium pod Mińskiem, gdzie wszyscy na raz zamieszkali, ubrali się w kamuflaże i dali się złapać białoruskiej służbie bezpieczeństwa - mówiła. Zdaniem Romaszewskiej-Guzy "to wygląda bardzo nielogicznie".

Dyrektorka TV Biełsat o działaniach polskiej dyplomacji

Dyrektorka TV Biełsat mówiła także o działaniach polskiej dyplomacji wobec sytuacji na Białorusi. - Na razie była jedna wypowiedź wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza na ten temat, bardzo ostrożna - mówiła w TVN24 Romaszewska-Guzy.

20 lipca Przydacz w wypowiedzi dla Polskiej Agencji Prasowej mówił, że "polska dyplomacja z uwagą śledzi rozwój sytuacji na Białorusi, a od momentu ogłoszenia daty tych wyborów w sposób szczególny". - Sytuację postrzegamy jako bardzo skomplikowaną i staramy się ją interpretować przede wszystkim przez pryzmat najważniejszej kwestii, jaką jest dla Polski poszanowanie suwerenności i podmiotowości Białorusi, jak również poszanowania podstawowych praw obywateli - dodał.

- Ja się ostrożności bardzo nie dziwię - komentowała dziennikarka. - Dyplomacja z całą pewnością musi bardzo uważać, bo naprawdę nikt nie wie, jak to się skończy i nikt nie wie, czy to się nie skończy na przykład rozlewem krwi. Miejmy nadzieję, że nie i tutaj też jest moim zdaniem pole dla polskiej dyplomacji, która powinna również w tej sprawie zabrać głos - mówiła.

- Bardzo istotne jest stanowisko Zachodu, żeby ten nalegał, by ta sprawa zakończyła się pokojowo - dodała.

Autor:pp/kab

Źródło: TVN24, PAP