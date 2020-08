Łukaszenka po wyborach mówił o "telefonach z Polski". "Sterowano naszymi, proszę wybaczyć, owcami"

- Zarejestrowaliśmy telefony z zagranicy. Telefony były z Polski, Wielkiej Brytanii i Czech, sterowano naszymi, proszę wybaczyć, owcami. One nie rozumieją, co robią, i nimi zaczynają sterować - powiedział Alaksandr Łukaszenka na spotkaniu w Mińsku z Siergiejem Lebiediewem, szefem misji obserwacyjnej z krajów posowieckiej Wspólnoty Niepodległych Państw.

Łukaszenka stwierdził, że w ciągu minionej doby wielu osobom odmówiono wjazdu na Białoruś ze względów bezpieczeństwa. - Dokumenty były fałszywe, a większość nie wiedziała, po co jedzie - mówił. Odnosząc się do działań sił porządkowych wobec uczestników nocnych protestów tłumaczył, że "chłopców z milicji próbowano atakować i niekiedy atakowano, ale chłopcy godnie wytrzymali i odpowiedzieli".

"Znam oceny waszej misji"

Misja z krajów Wspólnoty Niepodległych Państw oceniła wybory pozytywnie. - Nie znaleźliśmy żadnych faktów, które podważałyby legalność wyborów prezydenckich na Białorusi - oświadczył Siergiej Lebiediew. - Misja dochodzi do wniosku, że wybory 9 sierpnia odbyły się zgodnie z konstytucją i kodeksem wyborczym Białorusi. Były one otwarte, konkurencyjne i dały swobodę wyrażania woli obywatelom Białorusi - dodał.

Reakcja polskiego MSZ

- W tej wypowiedzi jest pewna sugestia co do telefonów z Polski, które mogły dotyczyć organizacji społecznych, które mają zupełne prawo do utrzymywania kontaktów z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego białoruskiego, więc ten zarzut uznajemy za bezpodstawny - oświadczył na poniedziałkowej konferencji prasowej szef polskiej dyplomacji Jacek Czaputowicz.

"Załoga w gotowości"

Wcześniej kilka rosyjskich portali, powołując się na serwis śledzący ruch samolotów, podało, że Alaksandr Łukaszenka w niedzielę wieczorem opuścił kraj. Miał wylecieć do Turcji. Białoruskie media informowały, że samolot prezydenta "był gotowy do odlotu, a załoga została zmobilizowana i postawiona w stan gotowości". Doniesienia te nawiązywały do sytuacji na Ukrainie, gdzie w 2014 roku obalony prorosyjski prezydent Wiktor Janukowycz uciekł z kraju i znalazł schronienie w Rosji. Przebywa tam do dziś.