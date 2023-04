Wybory prezydenckie w USA. Joe Biden: Będę walczył o reelekcję. Musimy bronić demokracji i podstawowych wolności

Joe Biden zapowiedział, że będzie walczył o drugą kadencję prezydenta Stanów Zjednoczonych. "Każde pokolenie doświadcza momentu, w którym musi stawać w obronie demokracji, stawać w obronie podstawowych wolności. Wierzę, że dla nas to jest ten moment" - napisał w mediach społecznościowych, podkreślając, że to powód, dla którego zdecydował się na walkę o drugą prezydenturę. Wraz z Bidenem o urząd będzie ponownie walczyła Kamala Harris.

Amerykański prezydent ogłosił starania o drugą kadencję w krótkim wpisie, któremu towarzyszy trzyminutowe nagranie wideo. Cztery lata temu - w 2019 roku - zrobił to w ten sam sposób, podkreśla stacja CNN.

"Każde pokolenie doświadcza momentu, w którym musi stawać w obronie demokracji, stawać w obronie podstawowych wolności. Wierzę, że dla nas to jest ten moment. Dlatego będę walczył o reelekcję na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych. Dołącz do nas. Dokończmy tę pracę" - napisał, zwracając się do obywatelek i obywateli.