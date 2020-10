"Jeśli jesteś przywódcą, musisz stawiać czoła problemom". Trump o swoim zdrowiu

- Chcę zacząć od podziękowania dla lekarzy i pielęgniarek Walter Reed Medical Center za niesamowitą pracę, jaką wykonali - takimi słowami rozpoczął prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump około czterominutowe nagranie zamieszczone na Twitterze. Przyznał, że gdy trafił do szpitala - co stało się dobę wcześniej - nie czuł się dobrze, ale zapewnił , że "teraz jest już lepiej". Powiedział, że ciężko pracuje, by jak najszybciej wrócić do zdrowia. - Myślę, że wkrótce wrócę. Nie mogę się doczekać zakończenia kampanii - dodał.