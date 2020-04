Sanders poparł Bidena. "Potrzebujemy cię w Białym Domu"

W niecały tydzień po wycofaniu się z wyścigu o Biały Dom senator Bernie Sanders poparł byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena jako kandydata Partii Demokratycznej w listopadowych wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. - Potrzebujemy cię w Białym Domu. Zrobię wszystko, co mogę, by tak się stało - zapewnił Sanders.

- Potrzebujemy cię w Białym Domu. Zrobię wszystko, co mogę, by tak się stało, Joe - powiedział Sanders w trakcie poniedziałkowej wideorozmowy obu polityków. Nazwał przy tym prezydenta USA Donalda Trumpa "najniebezpieczniejszym prezydentem we współczesnej historii USA" i skrytykował go za spóźnione - w jego ocenie - działania administracji dotyczące epidemii wywołanej przez koronawirusa.