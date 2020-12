Trump traci "ostatnią szansę". Sąd Najwyższy odrzucił wniosek w sprawie wyborów

Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych odrzucił wniosek o nieuwzględnianie w Kolegium Elektorów głosów Georgii, Michigan, Pensylwanii oraz Wisconsin, w których zwyciężył Joe Biden. Ogranicza to możliwości zakwestionowania na drodze prawnej wyniku wyborów przez Donalda Trumpa.

Nie podano, czy w dziewięcioosobowym gremium z większością konserwatystów były zdania odrębne. Dwóch sędziów konserwatywnych Samuel Alito i Clarence Thomas przekazało w oświadczeniach, że Sąd Najwyższy powinien podjąć sprawę, ale nie wyraziło swojej opinii co do istoty pozwu.

Pozew prokuratora generalnego Teksasu

Pozew złożył we wtorek do Sądu Najwyższego prokurator generalny Teksasu Ken Paxton. Jego zdaniem reprezentanci Wisconsin, Michigan, Pensylwanii oraz Georgii nie powinni uczestniczyć w Kolegium Elektorów, gdyż stany te - jak utrzymywał - niezgodnie z konstytucją zmieniły swoje procedury wyborcze, by ułatwić głosowanie korespondencyjne w trakcie epidemii.