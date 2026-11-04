Wybory w USA 2026 "Niebieskie tsunami zalewa Amerykę". Piotr Kraśko: jeszcze rok temu wszyscy uznaliby, że to jest niewyobrażalne Oprac. Aleksandra Sapeta |

USA. Demokrata Abdul El-Sayed dziękuje swoim wyborcom Źródło wideo: Reuters/TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/JIM LO SCALZO

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W wyniku wyborów połówkowych w USA demokraci przejęli kontrolę nad obiema izbami Kongresu, odnosząc zdecydowane zwycięstwa w stanach, w których nie wygrywali od dziesięcioleci, między innymi w stanie Teksas i Kansas.

- Jeszcze rok temu wszyscy w Ameryce uznaliby, że to jest niewyobrażalne - komentował w TVN24 dziennikarz "Faktów" TVN Piotr Kraśko z Nowego Jorku.

- Żeby wygrać dominację w Senacie, demokraci musieli wygrać w co najmniej czterech z pięciu bardzo konserwatywnych stanów: Iowa, Ohio, Teksas, Kansas, Karolina Północna. Wygrali we wszystkich - zauważył.

Kraśko: problem republikanów polega na tym, że wyborcy posłuchali Trumpa

Kraśko pokazał w TVN24 dwie okładki gazet, które "najlepiej opisują dzisiejszą Amerykę". Jedna z nich to "Daily News". Na pierwszej stronie można przeczytać "Złość na Dona". W ocenie dziennikarza to "oparty na liczbach opis" tego, co wydarzyło się w Stanach Zjednoczonych minionej nocy.

Piotr Kraśko pokazuje okładkę "Daily News" Źródło zdjęcia: TVN24

- Donald Trump jeździł na wiece w te miejsca, gdzie uważał, że trzeba wspierać kandydatów republikańskich, bo nie mają tak mocnej pozycji. Był w stanie Teksas, Kansas, w Karolinie Północnej. W tych wszystkich miejscach Donald Trump mówił wyborcom: Głosujcie tak, jakbym to ja był na karcie do głosowania - tłumaczył Kraśko.

- Problem dla niego i dla republikanów polega na tym, że wyborcy go posłuchali. Zagłosowali dokładnie tak, jakby to on był na karcie do głosowania. Tylko 16 procent amerykańskich wyborców mówi, że zagłosowało tak, a nie inaczej, żeby okazać poparcie dla Donalda Trumpa. 47 procent amerykańskich wyborców powiedziało, że poszli zagłosować w tych wyborach, żeby okazać złość na Donalda Trumpa - wskazał dziennikarz.

Na powyborczej okładce "New York Post" znalazło się "niebieskie tsunami, które zalewa Donalda Trumpa". To w nawiązaniu do koloru, z jakim kojarzy się Partia Demokratyczna.

Piotr Kraśko pokazuje okładkę "New York Post" Źródło zdjęcia: TVN24

Kraśko: niebieskie tsunami zalewa Amerykę

Kraśko zwrócił uwagę, że Trump wskazał w tych wyborach na osoby, co do których sami republikanie nie byli przekonani. Jako przykład podał zwycięstwo nowo wybranego senatora, demokraty Jamesa Talarico z prokuratorem generalnym Teksasu Kenem Paxtonem.

Jak przypomniał Kraśko, Paxton pojawił się na wiecu poparcia dla Trumpa 6 stycznia 2021 roku, skąd "wyznawcy" Trumpa ruszyli na Kapitol. Dziennikarz wskazał, że to właśnie z tego powodu prezydent miał być przychylny wobec kandydatury Paxtona, ale prokuratora mieli "nie chcieć" sami republikanie. W 2023 roku próbowali go odwołać z funkcji.

Kraśko przytoczył też jedną z najsłynniejszych historii wyborczych, związanych z Paxtonem. Chodzi o sprawę sprzed lat, gdy prokurator, wchodząc do urzędu, "schował" do kieszeni pióro wieczne, warte tysiąc dolarów. To miał zostawić wcześniej mężczyzna, który przechodził przez bramki bezpieczeństwa przed Paxtonem. Całość zarejestrowały kamery.

- Wszyscy stoją, nie wierzą, co się dzieje. Oglądają ten film. Przechodzi Ken Paxton, i wszyscy widzą, jak prokurator generalny gwizdnął pióro za tysiąc dolarów - mówił Kraśko. Paxton miał tłumaczyć, że ma takie same pióro i to była pomyłka.

Piotr Kraśko: niebieskie tsunami zalewa Amerykę Źródło: TVN24

Te historię przypomnieli demokraci z Teksasu w jednym ze swoich spotów wyborczych.

- Ta wielka błękitna fala, to niebieskie tsunami, które zalewa teraz Amerykę, składa się właśnie nie z jednej, a setek takich historii, których po prostu amerykańscy wyborcy mieli dość - podsumował Kraśko.

Reakcja Trumpa i jego administracji na przegraną

Historyczne zwycięstwo demokratów komentują media. Analizują też dalsze kroki zwycięzców i samego Trumpa, który traci większość w Kongresie. Otoczenie prezydenta USA nie spodziewa się, aby administracja próbowała zakwestionować wyniki.

- (Wynik) był po prostu zbyt miażdżący, żeby dało się go sfałszować - powiedział CNN jeden z doradców Trumpa, nawiązując do jednego z ulubionych powiedzeń prezydenta, którym posługiwał się po swoim zwycięstwie w wyborach prezydenckich w 2024 roku ("too big to rig").

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Stacja podkreśliła, że w okresie poprzedzającym wybory połówkowe Trump i jego sojusznicy zaczęli przygotowywać grunt pod ewentualne zakwestionowanie ich wyników. Prezydent wielokrotnie podważał uczciwość amerykańskich wyborów, a w ostatnich miesiącach nadal bezpodstawnie twierdził, że system wyborczy jest pełen oszustw - zaznaczyła CNN.

W nocy z wtorku na środę Trump powiedział mediom, że zaakceptuje wyniki wyborów. Jednocześnie przekonywał, że gdyby sam kandydował, to republikanie odnieśliby zwycięstwo. Zasugerował, że będzie wetować przedstawiane przez nową większość projekty. W mediach społecznościowych wrzucił też wymowne zdjęcie czerwonej czapki z napisem "veto".

Zdjęcie czerwonej czapki, które opublikował Trump

W środę na profilu Białego Domu na platformie X pojawiło się natomiast zdjęcie prezydenta z napisem: "Trump jest wciąż Twoim prezydentem".

Thank you for your attention to this matter. pic.twitter.com/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026 Rozwiń

Wiceprezydent USA J.D. Vance ocenił w środę, że republikanie przegrali w wyborach do Kongresu z powodu wojny z Iranem.

"Przegraliśmy z powodu wojny. Sam prezydent powiedział to wczoraj wieczorem" - oświadczył Vance w obszernym wpisie opublikowanym na platformie X. "Jeśli chcecie przekonywać, że było warto, że warto było zapłacić za to cenę w postaci utraty większości w Senacie na najbliższe sześć lat, to proszę bardzo. Przekonujcie, że była to cena, którą warto było zapłacić" - dodał wiceprezydent USA.

One of the things the data analysts on our side obsessed over was "composition"—whether the electorate looked close enough to 2024 for Republicans to win. And despite polls that showed a Democrat blowout, the data kept on telling us the same story: in some states turnout was… — JD Vance (@JDVance) November 4, 2026 Rozwiń

Prezydent USA Donald Trump we wtorek wieczorem przyznał, że wojna z Iranem przyczyniła się do słabych wyników republikanów. Hakeem Jeffries, lider demokratów w amerykańskiej Izbie Reprezentantów, który może teraz zostać nowym spikerem niższej izby Kongresu, powiedział w środę w CNN, że wojna z Iranem musi się natychmiast zakończyć.