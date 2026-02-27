Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Kto wygra wybory "połówkowe" w USA? Nowy sondaż

Kongres USA w Waszyngtonie
Trump wygłosił orędzie o stanie państwa
Źródło: Reuters
Zgodnie z wynikami najnowszego sondażu dotyczącego "połówkowych" wyborów w USA, które odbędą się w listopadzie, Partia Demokratyczna ma niewielką przewagę nad republikanami. Potencjalnych wyborców zapytano także, kogo widzieliby jako następcę Donalda Trumpa.

Partia Republikańska kontroluje Senat, mając 53 mandaty w porównaniu z 45 demokratami, a Izbę Reprezentantów z niewielką przewagą 218 do 214. Jednak spadające poparcie dla prezydenta Trumpa może sprawić, że za kilka miesięcy, w listopadzie, ten trend się odwróci podczas tzw. wyborów "połówkowych" (midterm elections). "Wskutek listopadowych wyborów uzupełniających republikanie mogą stracić kontrolę nad Izbą Reprezentantów, Senatem lub nad obydwoma izbami" - ocenia CNN.

Według najnowszego sondażu ośrodka Emerson College, opublikowanego w czwartek, demokraci uzyskali ośmiopunktową przewagę nad republikanami, 50 proc. do 42 procent wśród badanych. Jest to wzrost o dwa punkty procentowe w porównaniu do badania z ubiegłego miesiąca.

Kto zamiast Trumpa?

Respondentów zapytano też o to, na kogo oddaliby głos w nadchodzących wyborach prezydenckich, które odbędą się za dwa lata. Największym, 20-procentowym poparciem wśród demokratów cieszy się gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Tuż za nim znalazł się były sekretarz transportu Pete Buttigieg (16 proc.) i Kamala Harris (13 proc.). Mniej niż 10 proc. poparcia otrzymali m.in. Alexandria Ocasio-Cortez i Josh Shapiro. 24 procent badanych było "niezdecydowanych".

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Gubernator Kalifornii Gavin Newsom
Źródło: JOHN G. MABANGLO/PAP/EPA

Republikanie są bardziej jednomyślni. 52 procent wyborców republikańskich oddałoby głos na J.D. Vance'a. O wiele mniejszym poparciem, bo 20-procentowym, cieszy się Marco Rubio. Za nim z 6 proc. poparcia plasuje się Ron DeSantis. 4 procent otrzymał RFK Jr., o jeden procent mniej miała Nikki Haley, natomiast na Teda Cruza zagłosowałby jeden procent wyborców. O wiele mniej niż w przypadku demokratów jest osób niezdecydowanych - to 11 procent.

J. D. Vance
J. D. Vance
Źródło: Phil Mistry/Shutterstock

Badanie pokazało także, że 43 procent badanych popiera pracę Donalda Trumpa, ale 55 procent nie. Spadające poparcie dla działań prezydenta może mieć bezpośredni wpływ na wynik listopadowych wyborów.

Trump o "odwołaniu" wyborów

Portal CNN zwraca uwagę, że Donald Trump jest "zaniepokojony możliwością utraty władzy republikanów w Waszyngtonie i zdumiony brakiem poparcia". Wspominał nawet o "odwołaniu" listopadowych wyborów.

- Chciałbym, żebyście mi wyjaśnili, co do cholery dzieje się z umysłami społeczeństwa - zwrócił się do republikanów w Izbie Reprezentantów w przemówieniu wygłoszonym w styczniu. Później dodał: - Teraz nie powiem: "Odwołajcie wybory. Powinni odwołać wybory", bo fake newsy będą mówić: "On chce, żeby wybory zostały odwołane. On jest dyktatorem".

O odwołaniu wyborów wspomniał też w wywiadzie dla Reutersa w tym tygodniu. Powiedział, iż republikanie odnieśli tak wielki sukces, że "jeśli się nad tym zastanowić, w ogóle nie powinniśmy organizować wyborów".

Rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt stwierdziła później, że prezydent "żartował" i "był dowcipny".

Wybory midterm 2026. Czym są?

Po polsku wybory midterm (z ang. midterm elections) nazywa się czasem "połówkowymi" lub śródokresowymi. Najprościej jednak - są to wybory środka kadencji, przypadają bowiem w okolicach połowy kadencji urzędującego prezydenta USA. W midterm elections wybiera się wszystkich 435 przedstawicieli Izby Reprezentantów USA oraz zwykle 33 lub 34 spośród 100 senatorów, czyli jedną trzecią składu Senatu USA.

W USA pełny skład Izby Reprezentantów wybiera się co dwa lata - na dwuletnią kadencję - w każdym roku parzystym. Tymczasem kadencja senatorów trwa 6 lat, a co dwa lata (również w każdym roku parzystym) wybiera się jedną trzecią składu, w związku z tym, że jednej trzeciej senatorów kończy się kadencja.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jak Amerykanie oceniają Trumpa? Nie będą już tego badać

Jak Amerykanie oceniają Trumpa? Nie będą już tego badać

Gubernator Kalifornii: Trump jest tymczasowy

Gubernator Kalifornii: Trump jest tymczasowy

Dlaczego są istotne? Bowiem uważa się je w pewnym stopniu za ocenę działalności prezydenta i jego gabinetu. Dają wyborcom możliwość bezpośredniego pokazania, czy - ich zdaniem - sprawy w kraju idą w dobrym kierunku. Jeśli większość będą mieć jego polityczni sojusznicy - to z jednej strony znak, że opcja, z której pochodzi prezydent, jest dobrze oceniana, z drugiej zaś nie będzie miał problemu z zatwierdzaniem przez Kongres USA proponowanych przez siebie rozwiązań. Inaczej sprawa wygląda, gdy przewagę uzyskują polityczni przeciwnicy prezydenta, często zmuszając go do zrewidowania przynajmniej części zamiarów.

Badanie Emerson College Polling przeprowadzono w dniach 21-22 lutego 2026 r. na grupie tysiąca Amerykanów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Ewa Żebrowska / az

Źródło: tvn24.pl, CNN

Źródło zdjęcia głównego: WILL OLIVER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
USADonald TrumpPartia Republikańska USAPartia Demokratyczna USA
Czytaj także:
Wizualizacja lodowiska na Bemowie
Wybudują całoroczne lodowisko. Dorzuciło się ministerstwo
Piotr Bakalarski
Nieznana substancja rozpylona w markecie. Zatrzymano podejrzewanego
Ewakuacja sklepu. Ktoś rozpylił nieznaną substancję
Trójmiasto
cisnienie nadcisnienie lekarz gabinet shutterstock_2693506261
Niedostrzegane, źle leczone, a groźne. "Bardzo wiele osób może o nim nie wiedzieć"
Zdrowie
shutterstock_300641384
Finansowy paraliż in vitro. "Nie chcemy stawiać pacjentów jako zakładników tych rozgrywek"
Zdrowie
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Unikatowa armatka z bursztynu i złota wróciła do Gdańska
Trójmiasto
Słonecznie, wiosenna aura
Przed nami prawdziwa eksplozja ciepła. Jak długo potrwa?
METEO
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Groził jej nożem, zamknęła go w sklepie. Uciekł przez okno
WARSZAWA
Najnowocześniejszy robot medyczny rozpoczął pracę w Szczecinie
To najnowocześniejszy robot chirurgiczny. Lekarze już zaczęli operować
Szczecin
Za pieniądze ze zbiórki udało się kupić po preferencyjnych cenach 77 agregatów
Zebrali pieniądze dla Ukrainy, kupili agregaty i ciepłe koce
Poznań
Trzy osoby podejrzane są o kradzieże metodą na pracownika wodociągów
Wchodzili do mieszkań pod pretekstem kontroli jakości wody
WARSZAWA
imageTitle
Bolesne zderzenie z mamutem. Trzech Polaków odpadło w kwalifikacjach
EUROSPORT
shutterstock_2660243863
Zapłacą, ale tylko 30 procent. Szpitale: nie starczy na pokrycie kosztów
Piotr Wójcik
Akcja ratowania żubrzycy 
Żubrzyca utknęła na zamarzniętym jeziorze. Pomogli jej strażacy
Szczecin
Zaporoska Elektrownia Jądrowa (zdjęcie z kwietnia 2023 r.)
Zawieszenie broni przy elektrowni atomowej
Świat
KRS
"Plan B" na KRS. Sejm zdecydował 
Polska
Seul, Korea Południowa
Porozumienie w sprawie AI podpisane. Hyundai zainwestuje miliardy
BIZNES
Tornado przeszło przez Pinson
Kilkadziesiąt uszkodzonych domów i ogromny huk
METEO
Dziewczynka w tymczasowym schronieniu przy plaży w Strefie Gazy
Lekarze bez Granic zostają mimo zakazu. "Ograniczenia mają śmiertelne konsekwencje"
Świat
imageTitle
Łatwo nie będzie. Raków i Lech poznały rywali w Lidze Konferencji
EUROSPORT
Doprowadzenie prezydenta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka do Prokuratury Krajowej w Katowicach
Bez aresztu dla prezydenta Częstochowy. Znamy uzasadnienie
Katowice
imageTitle
Jeden gol, rekordów kilka. 39-letni Francuz dołączył do Lewandowskiego
EUROSPORT
Sejm zdecydował o SAFE
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Na sali nie było Kaczyńskiego
BIZNES
Policja zatrzymała 34-latka (zdjęcie ilustracyjne)
Podwójne zabójstwo w Sadach. 29-latek usłyszał zarzuty
Opole
CZLOWIEK LUKASZENKI W WARSZAWIE SUPERWIZJER
"Nic się nie zmieniło". "Portfel Łukaszenki" wciąż może wjeżdżać do Polski
Robert Zieliński
To miejsce często odwiedzane przez spacerowiczów
Świąteczne piosenki słyszeli w lutym. Mieli już dość
Białystok
Herb Gdańska
Piątkowy quiz. Rozpoznasz miasto po herbie?
Quizy
Jack Dorsey
Drastyczne cięcia w Block. Współzałożyciel Twittera redukuje tysiące etatów
BIZNES
shutterstock_2699328505
Czterolatek czekał samotnie na operację. Jego lekarka została jego mamą
Świat
Kleszcz łąkowy (Dermacentor reticulatus) - zdj. ilustracyjne
Kleszcz działa jak pendrive. "Zapisuje" historię otoczenia
METEO
Jeffrey Epstein
Epstein wwoził kobiety przez bazy Królewskich Sił Powietrznych? Sprawdzają archiwa
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica