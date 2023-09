Przedterminowe wybory w Słowacji. Wyniki będą znane już po sześciu godzinach

W sobotę w Słowacji odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Po raz pierwszy wszystkie protokoły komisji wyborczych będą przekazywane w nich tylko drogą elektroniczną. Ma to pozwolić na szybsze sporządzenie ostatecznych wyników głosowania - poinformował Słowacki Urząd Statystyczny. Wstępne, oficjalne wyniki mają być znane dzięki temu rozwiązaniu już po sześciu godzinach od zakończenia głosowania.

W Słowacji proces liczenia głosów i ich zliczanie należy do obowiązków Urzędu Statystycznego. Podczas sobotnich wyborów po raz pierwszy cały obieg dokumentów od lokalnych komisji wyborczych aż do Centralnej Komisji Wyborczej będzie odbywać się drogą elektroniczną. Dotyczy to ponad sześciu tysięcy komisji.