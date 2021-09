Merkel i Laschet w Akwizgranie. "Jeśli chcecie stabilności w Niemczech, to CDU/CSU musi wygrać"

W przeddzień wyborów do Bundestagu Merkel po raz kolejny zaangażowała się w kampanię wyborczą Lascheta. W Akwizgranie, jego rodzinnym mieście, mówiła o głosowaniu w imię przyszłości Niemiec. - Jutro liczy się to, by Niemcy pozostały stabilne - powiedziała na wiecu. - To ma znaczenie, kto rządzi w Niemczech - dodała.