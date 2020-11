Gruzińskie Marzenie wygrało w wyborach parlamentarnych. Opozycja organizuje protesty

Zarzuty opozycji pod adresem Iwaniszwilego

Gruzińskie Marzenie, kierowane przez biznesmena Bidzinę Iwaniszwilego, od ośmiu lat rządzi Gruzją. Iwaniszwili to miliarder, najbogatszy człowiek w Gruzji, który wzbogacił się, prowadząc liczne biznesy w Rosji. Opozycja zarzuca mu się liczne powiązania z tym krajem, a jednym z głównych zarzutów jest sterowanie państwem "z tylnego siedzenia", bez sprawowania jakiejkolwiek formalnej funkcji. Przeciwnicy oskarżają go o prorosyjskość i zarządzanie krajem w stylu mafijnym.

Obniżony próg wyborczy

Po tegorocznej reformie ordynacji wyborczej 120 deputowanych wybieranych było według systemu proporcjonalnego, a 30 - w okręgach jednomandatowych, co ma sprzyjać większej różnorodności sił politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wcześniej proporcja ta wynosiła 77 do 73. Próg wyborczy został obniżony do 1 procent, by do parlamentu mogły trafić mniejsze partie. Wprowadzono również przepis, który uniemożliwia samodzielne rządy partii, jeśli nie zdobyła ona co najmniej 40 proc. głosów.