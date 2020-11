Zakończyły się wybory parlamentarne w Gruzji. Partia rządząca na prowadzeniu

Sondażowe wyniki

Po tegorocznej reformie ordynacji wyborczej 120 deputowanych wybieranych było według systemu proporcjonalnego, a 30 - w okręgach jednomandatowych, co ma sprzyjać większej różnorodności sił politycznych reprezentowanych w parlamencie. Wcześniej proporcja ta wynosiła 77 do 73. By do parlamentu mogły trafić mniejsze partie, próg wyborczy obniżono do 1 procent. Wprowadzono również przepis, który uniemożliwia samodzielne rządy partii, jeśli nie zdobyła ona co najmniej 40 proc. głosów.