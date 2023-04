Wybory parlamentarne w Finlandii. Wstępne wyniki

Lokale wyborcze w całej Finlandii były otwarte od godziny 9 do godziny 20 czasu lokalnego (19 w Polsce). Wybory odbywały się w niedzielę palmową. Uprawnionych do głosowania było około 4,5 miliona Finów. Do tej pory policzono 40,1 procent głosów - podaje agencja Reutera, powołując się na dane fińskiego ministerstwa sprawiedliwości. Oficjalne wyniki mają zostać ogłoszone najpóźniej w środę.

Premier Sanna Marin, do ostatniej chwili prowadząc kampanię, przekonywała Finów, ze wybór prawicowego rządu będzie oznaczał złe konsekwencje dla kraju. - Mamy szansę wybrać lepszą opcję - socjaldemokrację. Mam nadzieję że każdy i każda z was pójdzie głosować, że nakłonicie też do tego swoich przyjaciół i rodziny. Trzeba głosować na socjaldemokrację, bo jeśli nie wygra wyborów, to skończymy z prawicowym rządem, podejmującym decyzje niekorzystne dla zwykłych ludzi - ostrzegała Marin.