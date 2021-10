"Guardian": Partia czeskiego premiera przegrywa w wyborach. To może być koniec ery Babisza

Koniec ery Babisza

- Prawdopodobnie obserwujemy koniec ery Babisza w czeskiej polityce, a ponieważ został on w dużej mierze stworzony politycznie przez Milosza Zemana, który jest do tego w złym stanie zdrowia, to prawdopodobnie patrzymy również na koniec jego epoki – powiedział Pehe. I dodał: - Poskładałbym to w całość i powiedziałbym, że to koniec ery postkomunistycznej w czeskiej polityce. To prawdziwa zmiana".