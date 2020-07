Chorwacja wybierała parlament. Według exit poll zwycięzca nie będzie w stanie rządzić samodzielnie

Z kolei konserwatywna partia MOST i lewicowa formacja Możemo! wywalczyły po osiem mandatów. MOST stracił pięć mandatów w porównaniu do poprzednich wyborów z 2016 roku, a dobry wynik Możemo! oznacza, że do chorwackiego parlamentu po raz pierwszy weszło ugrupowanie proekologiczne. Rezultat wyborczy tej formacji to - zdaniem agencji APA - największe zaskoczenie niedzielnego głosowania.