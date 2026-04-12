Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ujawnił taśmy Szijjarto i Ławrowa. "Węgry były na drodze do tego, żeby stać się Białorusią"

|
Szabolcs Panyi
Fragment rozmowy z węgierskim dziennikarzem Szabolcsem Panyi’em, oskarżonym przez węgierski rząd o szpiegostwo
Źródło: TVN24
Wszyscy mogą odsłuchać taśm z rozmów Petera Szijjarto i Siergieja Ławrowa i ocenić, kto tutaj jest szpiegiem - mówił dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi, oskarżony przez władze Węgier o szpiegostwo. Powiedział też, czy jego zdaniem opisane rozmowy mogły mieć wpływ na wynik wyborów.

>>> Wybory na Węgrzech. Oglądaj program specjalny w TVN24 i TVN24+.

- To tak, jakbym żył w całkowicie absurdalnej rzeczywistości - mówił w TVN24 Szabolcs Panyi, węgierski dziennikarz śledczy. Komentował oskarżenie go przez władze o szpiegostwo w reakcji na opisanie kontaktów szefa węgierskiego MSZ Petera Szijjarto z jego rosyjskim odpowiednikiem Siergiejem Ławrowem.

- Wszyscy mogą posłuchać tego nagrania i ludzie są w stanie sami ocenić, kto tutaj jest szpiegiem - mówił. - To nie ja powinienem być przedmiotem tego śledztwa, ale minister spraw zagranicznych Węgier - ocenił Panyi.

"Rząd węgierski realizuje interesy rosyjskie i służy Kremlowi"

Dziennikarz śledczy został zapytany o to, czy jego zdaniem ujawnione nagrania mogły wpłynąć na wynik wyborów parlamentarnych. - Nie wydaje mi się, dlatego że jeżeli popatrzymy na wyniki sondaży, prowadzenie opozycji było bardzo wyraźne w ciągu ostatniego roku. Oczywiście w ostatnich tygodniach ta różnica narastała, ale było to związane również z dużą liczbą różnych skandali wewnętrznych - mówił.

Przebieg wyborów parlamentarnych na Węgrzech relacjonujemy w tvn24.pl

- Miało to jakieś znaczenie, po prostu wzmocniło to przekonanie wśród wyborców opozycji, że rząd węgierski realizuje interesy rosyjskie i służy Kremlowi - ocenił dziennikarz.

Protest przeciwko zarzutom szpiegostwa dla węgierskiego dziennikarza
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Protest przeciwko zarzutom szpiegostwa dla węgierskiego dziennikarza

Skomentował też wysoką frekwencję, na godzinę 18.30 wyniosła 77,8 procent. - Jest to absolutnie bezprecedensowe. Pokazuje to, że wola Węgrów jest bardzo wyraźna - powiedział. - Widzimy również bardzo wyraźnie, że Węgrzy odrzucają możliwość tego, żeby Orban rządził przez kolejne 4 lata - dodał.

Panyi mówił, że rząd na Węgrzech doprowadził do stagnacji gospodarczej, zniszczył praworządność i wolność mediów. - Pokazuje to, że Węgry były na drodze do tego, żeby stać się Białorusią i wyborcy na Węgrzech doszli do wniosku, że trzeba to zatrzymać i zwrócić się w kierunku wspólnoty europejskiej - ocenił.

Zwycięstwo TISZY to będzie "wielkie świętowanie przez całą noc"

Panyi był też pytany o to, co będzie działo się w Budapeszcie, jeśli TISZA wygra wybory. - Wielu moich kolegów jest na ulicy. Oni mówią, że będzie to wielka impreza, wielkie świętowanie przez całą noc. Co do tego nie ma wątpliwości - mówił. 

- W tym samym czasie pojawiają się również informacje, które także do mnie dotarły, że mamy bardzo wyraźną rosyjską obecność na Węgrzech - zaznaczył. - Również prowadzona była kampania rosyjska mieszania się w te wybory przez ostatnie miesiące - dodał. 

- Pojawiły się pewne obawy i dalej one istnieją, że pewne incydenty pod fałszywą flagą prowadzone przez Rosję mogą mieć miejsce - mówił dziennikarz śledczy. 

OGLĄDAJ: Spektakularne zwycięstwo. Oni wszyscy chcą Magyara
pochód zwycięstwa Magyar

Spektakularne zwycięstwo. Oni wszyscy chcą Magyara
WYDANIE SPECJALNE

pochód zwycięstwa Magyar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Tagi:
WęgryWybory parlamentarne na Węgrzech 2026Viktor OrbanPeter SzijjartoSiergiej ŁawrowRosja
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Peter Magyar
Marsz pośród wyborców przy utworze Franka Sinatry
RELACJA
Zwolennicy Petera Magyara
Zmiana na Węgrzech. Jak może wyglądać polityka zagraniczna?
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Sukces wielkiej nadziei polskiego kolarstwa
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban: wyniki są dla nas bardzo bolesne
Świat
Wiec partii TISZA, 11 kwietnia 20206 roku
Dlaczego TISZA potrzebuje dwóch trzecich mandatów?
Świat
imageTitle
Świątek nie zagra z Fręch w Stuttgarcie
EUROSPORT
Peter Magyar
Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa
Marcin Złotkowski
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
METEO
Na miejscu interweniowała ekipa ratownicza z bazy śmigłowców Air Transport-Europe (ATE) w Bańskiej Bystrzycy
Dramat nad słowackimi górami. Nie żyje polski pilot
Świat
Zwolennicy Petera Magyara
Węgrzy wybrali. Co mówią ostatnie sondaże
Świat
imageTitle
Wisła coraz bliżej ekstraklasy. Trwa walka o awans i utrzymanie w 1. lidze
EUROSPORT
Wypadek koło Łomianek
Wypadek w Łomiankach. Zginęły dwie osoby
WARSZAWA
Viktor Orban
"Nieważne, kto głos oddaje, ważne, kto kopertę otwiera i głosy liczy"
Świat
imageTitle
Fatalny początek zdecydował. Final Four nie dla Polek
EUROSPORT
Bolid na niebie
Kula ognia rozświetliła niebo nad ranem. Wiadomo, czym była
METEO
Oświadczenie prezydenta Węgier Tamasa Sulyoka
Prezydent Węgier o frekwencji. "Mamy rekord, bez wątpienia"
Świat
imageTitle
Gol za golem, niemal bez przerwy. Wspaniałe widowisko w Poznaniu
Najnowsze
imageTitle
Manchester City zaczął trafiać po przerwie. Chelsea bezradna
EUROSPORT
imageTitle
19-letnia Rosjanka mistrzynią turnieju w Linzu
EUROSPORT
Początek wiosny, pogodnie, słonecznie, ciepło
Po chłodnej nocy przyjdzie ciepły dzień
METEO
Donald Trump
Całkowita blokada cieśniny. Dlaczego Trump to robi?
BIZNES
Zjawisko halo nad bulwarem w Gdyni
Słoneczny spektakl na polskim niebie. Pokazaliście zdjęcia
METEO
imageTitle
Sinner królem Monte Carlo. Podwójny sukces Włocha
EUROSPORT
imageTitle
Sensacyjna zwyciężczyni Paryż - Roubaix. Niezapomniany finisz
EUROSPORT
imageTitle
20-letni Polak zadebiutował w Serie A. Faworyt stracił punkty
EUROSPORT
Przymrozki, mróz
Uwaga, temperatura tej nocy znów mocno spadnie
METEO
imageTitle
Mbappe nieobecny na treningu. Pokazał twarz po założeniu szwów
EUROSPORT
imageTitle
Utytułowany siatkarz żegna się z reprezentacją Polski
EUROSPORT
Władimir Putin i Wiktor Orban
Historyk o Orbanie i wyborach: to nie jest niespodzianka
Martyna Sokołowska
Masowiec Hui Yuan
Spłukiwali do morza resztki węgla. Akcja służb na Bałtyku
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

