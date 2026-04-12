Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wyniki wyborów na Węgrzech. Porażka Orbana "rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa"

|
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Orban: dla nas wyniki wyborów są bardzo bolesne
Źródło: TVN24
Wyniki wyborów na Węgrzech będą miały skutki sięgające daleko poza kraj - ocenił "New York Times". Zdaniem gazety, porażka Viktora Orbana rozczaruje Donalda Trumpa. Z wyników zadowoleni mają być z kolei liberałowie w Unii Europejskiej.

"Wynik wyborów na Węgrzech, który odsuwa od władzy Viktora Orbana, będzie miał reperkusje sięgające daleko poza ten kraj, pomoże zmienić bieg wojny Rosji przeciw Ukrainie i wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo Europy" - komentuje "New York Times".

"Wyniki tego głosowania będą analizować populiści na całym świecie, którzy postrzegali Orbana jako 'model sukcesu i hardej opozycji wobec (politycznego) mainstreamu' i przywódcę eksportującego 'nieliberalną demokrację'" - prognozuje nowojorski dziennik.

Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"

Wynik "rozczaruje" Trumpa

Porażka Orbana rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa, który w ubiegłym tygodniu wysłał wiceprezydenta J.D. Vance'a do Budapesztu, by wesprzeć swego sojusznika na ostatnim etapie kampanii wyborczej, a w przesłaniu wideo pokazanym podczas wiecu Fideszu powiedział: "Kocham Viktora!".

Trump zachęcał też do głosowania na Orbana w mediach społecznościowych. Deklarował również, że jego rząd "jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, (...) jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować".

"Ale wynik wyborów zachwyci liberałów w Unii Europejskiej, dla której Orban był coraz większym zagrożeniem, zwłaszcza że jego stanowisko wobec Ukrainy i Rosji uczyniło z niego nieocenionego sojusznika rosyjskiego przywódcy Władimira Putina" - zauważa "NYT".

OGLĄDAJ: "Ziobro i Romanowski mogą pakować walizki"
pochód zwycięstwa Magyar

"Ziobro i Romanowski mogą pakować walizki"
WYDANIE SPECJALNE

pochód zwycięstwa Magyar
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Udostępnij:
Tagi:
WęgryWybory parlamentarne na Węgrzech 2026USADonald TrumpJ.D. Vance
Kuba Koprzywa
Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica