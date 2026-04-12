"Świat Wyniki wyborów na Węgrzech. Porażka Orbana "rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa" Oprac. Kuba Koprzywa

"Wynik wyborów na Węgrzech, który odsuwa od władzy Viktora Orbana, będzie miał reperkusje sięgające daleko poza ten kraj, pomoże zmienić bieg wojny Rosji przeciw Ukrainie i wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo Europy" - komentuje "New York Times".

"Wyniki tego głosowania będą analizować populiści na całym świecie, którzy postrzegali Orbana jako 'model sukcesu i hardej opozycji wobec (politycznego) mainstreamu' i przywódcę eksportującego 'nieliberalną demokrację'" - prognozuje nowojorski dziennik.

Wynik "rozczaruje" Trumpa

Porażka Orbana rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa, który w ubiegłym tygodniu wysłał wiceprezydenta J.D. Vance'a do Budapesztu, by wesprzeć swego sojusznika na ostatnim etapie kampanii wyborczej, a w przesłaniu wideo pokazanym podczas wiecu Fideszu powiedział: "Kocham Viktora!".

Trump zachęcał też do głosowania na Orbana w mediach społecznościowych. Deklarował również, że jego rząd "jest gotowy wykorzystać całą potęgę gospodarczą Stanów Zjednoczonych, aby wzmocnić gospodarkę Węgier, (...) jeśli premier Viktor Orban i naród węgierski kiedykolwiek będą tego potrzebować".

"Ale wynik wyborów zachwyci liberałów w Unii Europejskiej, dla której Orban był coraz większym zagrożeniem, zwłaszcza że jego stanowisko wobec Ukrainy i Rosji uczyniło z niego nieocenionego sojusznika rosyjskiego przywódcy Władimira Putina" - zauważa "NYT".

