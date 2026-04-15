Świat Trump i Magyar "mają szansę". "To jest kwestia interesów" Kuba Koprzywa |

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Wyniki wyborów parlamentarnych na Węgrzech to "opowieść o tym, że pomimo poparcia wielkich tego świata, czyli z jednej strony Donalda Trumpa, z drugiej strony, nie zapominajmy, także Moskwy, to duże geopolityczne poparcie okazało się (...) niedźwiedzią przysługą" - oceniła w debacie TVN24+ dr Agnieszka Bryc z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie UMK w Toruniu.

Jak mogą się ułożyć dalsze relacje pomiędzy Waszyngtonem a Budapesztem w obliczu porażki Viktora Orbana, którego otwarcie wspierał Donald Trump i jego administracja? I czy prezydent USA równie ochoczo będzie współpracował z nowym premierem Węgier?

"Trump lubi stawiać na tych, co wygrywają"

Dr Zuzanna Sielska, politolożka, autorka książki "Zrozumieć Bałkany" powiedziała, że w serbskich mediach społecznościowych "krąży zdjęcie [Viktora - red.] Orbana i J.D. Vance'a z podpisem 'zapraszamy do Serbii'". Zauważyła, że "z kim się J.D. Vance nie spotkał czy jakich rozmów nie prowadził, to rozmowy padły, a Orban nie został przywódcą".

- W przypadku Orbana to był jeden z niewielu naprawdę mocnych punktów zaczepienia - MAGA - ocenił z kolei dziennikarz TVN24 Michał Gołębiowski, odnosząc się do prawicowego ruchu Make America Great Again, który rozwinął się w USA wokół prezydenta Donalda Trumpa.

Jego zdaniem nastąpiło "sklejenie ruchu MAGA z Orbanomiką, systemem Orbana, gdzie też on jest przecież konserwatywny, nastawiony na rodzinę, na wartości i jednocześnie pewną suwerenność i wsobność". - Oni po prostu się dobrze rozumieli w tej sprawie - ocenił.

- Niejednokrotnie Donald Trump mówił, że Viktor Orban jest człowiekiem Trumpa w Europie - powiedział Gołębiowski.

Przypomniał też, że prezydent USA zdążył już nazwać Petera Magyara mianem "great guy". - Donald Trump lubi stawiać na tych, co wygrywają - stwierdził.

"Dla Donalda Trumpa nie ma to specjalnego znaczenia, z kim. Ważne, żeby kupił"

Zdaniem Magdy Jakubowskiej, wiceprezes Visegrad Insight, relacje międzypaństwowe "to jest kwestia interesów, szczególnie dla Donalda Trumpa". Czy Trump z Magyarem mogą się dogadać? Jakubowska twierdzi, że "mają szansę".

- Nie sądzę, żeby na przykład Peter Magyar dalej był taki łatwy w kontakcie z Donaldem Trumpem [jak Orban - red.] - oceniła. - Kwestie energetyczne i gospodarcze na pewno będą grały rolę. Dla Donalda Trumpa nie ma to specjalnego znaczenia, z kim. Ważne, żeby kupił - dodała.

- Myślę, że chyba największym problemem może być kwestia antyeuropejskości. Viktor Orban był tym (...), który rozwalał, rozsadzał jedność unijną od środka, co było bardzo dla Donalda Trumpa korzystne - mówiła Jakubowska. - Magyar nie sądzę, żeby się z tym zgadzał - oceniła.

Zdaniem Jakubowskiej kolejnym trudnym punktem relacji USA z Węgrami pod nowymi rządami będzie wsparcie i pomoc dla Ukrainy. Jak oceniła, polityka Magyara wobec Kijowa będzie "dużo bardziej przyjazna".

