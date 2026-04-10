Świat

"Chcemy nowych Węgier". Antyrządowy koncert tuż przed wyborami

Antyrządowy koncert w Budapeszcie
Antyrządowy koncert w Budapeszcie. Pojawiło się dziesiątki tysięcy osób
Dziesiątki tysięcy osób pojawiło się na antyrządowym koncercie na Placu Bohaterów w centrum Budapesztu. Wydarzenie odbywa się tuż przed zaplanowanymi na niedzielę wyborami parlamentarnymi. - Nie znam Węgier bez Viktora Orbana. Nadszedł czas na zmiany - mówi jeden z uczestników.

Wydarzenie reklamowane jako Wielki Koncert Niszczący System rozpoczęło się o godzinie 16 i trwało do późnego wieczora. Na scenie wystąpiło kilkudziesięciu słynnych węgierskich muzyków, grających między innymi rap czy przeboje rockowe. Zamknięte dla ruchu ulice wypełniły dziesiątki tysięcy osób, na straganach sprzedawano przypinki opozycyjnej partii TISZA i węgierskie flagi.

Muzycy wystąpili bezpłatnie, a koncert - scenę, kilka telebimów i wiele głośników - zorganizowano z pieniędzy z prowadzonej w ostatnich dniach zbiórki. Dwa dni przed wyborami parlamentarnymi w centrum węgierskiej stolicy wybrzmiały utwory krytyczne wobec stworzonego przez rząd premiera Viktora Orbana systemu władzy oraz żarty z samego Orbana.

Tak narodził się Orban polityk. Czy jego era dobiega końca?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Tak narodził się Orban polityk. Czy jego era dobiega końca?

Cezary Paprzycki

"Właściwie nie znam Węgier bez Orbana"

Choć organizatorzy wydarzenia zaznaczali, że koncert nie jest związany z żadną partią i prosili o niewykorzystywanie go do celów kampanii wyborczej, w tłumie przeważała symbolika partii TISZA Petera Magyara oraz antyrządowe hasła.

- Chcemy nowych Węgier - odpowiada grupa 20-latków, zapytana o oczekiwania wobec niedzielnych wyborów. - Właściwie nie znam Węgier bez Orbana. Nadszedł czas na zmiany - dodaje jeden z nich.

"Zaczęli przeze mnie nieźle panikować". Dlaczego Orban chce go zniszczyć
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Zaczęli przeze mnie nieźle panikować". Dlaczego Orban chce go zniszczyć

Michał Gołębiowski

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się w niedzielę. W ostatnich tygodniach większość niezależnych sondaży wykazywała poparcie dla TISZY na poziomie od 49 do 58 procent wśród zdecydowanych wyborców, przy poparciu dla Fideszu premiera Orbana wahającym się między 35 a 38 procent.

Badania wykazały również rosnące poparcie dla opozycji przy spadku popularności ugrupowania rządzącego. Sondaże ośrodków powiązanych z rządem wykazują z kolei przewagę Fideszu, wynoszącą kilka punktów procentowych.

OGLĄDAJ: Biznes zięcia Orbana. "Przetargi za każdym razem szyte pod jego firmę"
zięć Orbana z żoną

Biznes zięcia Orbana. "Przetargi za każdym razem szyte pod jego firmę"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Czytaj także:
Artemis II. Widok z Oriona
Astronauci nakładają skafandry
METEO
imageTitle
Kolejna wpadka Realu Madryt
EUROSPORT
Trening podejmowania astronautów z kapsuły Orion, styczeń 2026
Taka jest pogoda w miejscu wodowania
METEO
imageTitle
Kolejna strata punktów Jagiellonii. Wielka szansa przed rywalami
EUROSPORT
imageTitle
Linette podjęła rękawicę. "Byłam postawiona w dość trudnej sytuacji"
EUROSPORT
shutterstock_2239909941
Duża wygrana w Eurojackpot w Polsce
BIZNES
shutterstock_2367140227_1
Premier Francji zapowiada zmianę polityki energetycznej
BIZNES
szlapka sklej
Rzecznik rządu: nie ma na to parlamentarnych słów
Polska
Przymrozki, mróz, zimno, lód
Mocny spadek temperatury. Ostrzeżenia niemal w całej Polsce
METEO
imageTitle
"Jestem smutny, nie może być inaczej"
EUROSPORT
Kobieta szła w nocy trasą S17 (zdj. ilustracyjne)
Nocny marsz ku tragedii. Szła poboczem ekspresówki ubrana na czarno
WARSZAWA
45 min
pc
Złośliwości i napięcia? Rzecznik rządu: będzie dużo oznak miłości między koalicjantami
#BezKitu
Uwaga na dziki
Zabite za cztery tulipany? Mieszkańcy oburzeni usypianiem dzików na ich oczach
WARSZAWA
Giełda, Wall Street, maklerzy, inwestorzy
Kluczowy tydzień na nowojorskim parkiecie. Raporty kwartalne amerykańskich banków
BIZNES
Karol Nawrocki
Profesor Zoll o działaniach Nawrockiego: skandaliczne
Polska
Sędziowie przed Trybunałem Konstytucyjnym
Sędzia TK: Dopytywałem o podstawy prawne. Nie otrzymałem konkretnej odpowiedzi
Polska
Obchody rocznicy katastrofy pod Smoleńskiem
"Antypolskie hasła" podczas obchodów rocznicy katastrofy smoleńskiej
Polska
Fotoradar rekordzista zniknął po ponownym uszkodzeniu
Została tylko czarna folia. Fotoradar rekordzista zniknął
WARSZAWA
stacja benzynowa aral shutterstock_2753004233_1
Spór w niemieckim rządzie. Propozycja ulgi dla osób dojeżdżających do pracy
BIZNES
Pożar wybuchł po godzinie 16.30
Gęste kłęby dymu widoczne z daleka. Płonie zakład utylizacji opon
Trójmiasto
imageTitle
Brat Jacka Magiery: ciężko zebrać myśli
EUROSPORT
laptop biuro praca komputer shutterstock_2699328825
Apel szefa Państwowej Inspekcji Pracy o wstrzymanie się ze składaniem skarg
BIZNES
16 min
roks ozon
Premiera"Trzy milimetry. Gdyby był jeden - już byśmy nie żyli"
Rozmowy o końcu świata
Chłodna noc
Nocą w części kraju chwyci mróz
METEO
Posiedzenie Sejmu 27 marca 2026
Najnowszy sondaż. Zmiana tuż za podium
Polska
Melania Trump przed oświadczeniem w sprawie Jeffreya Epsteina
Ruch Melanii. "Wszyscy są zdziwieni"
Marcin Złotkowski
imageTitle
Kolejne złe wieści dla Polski w meczu z Ukrainą
EUROSPORT
imageTitle
Hat-trick genialnego nastolatka. Jest o krok od historycznego sukcesu
EUROSPORT
Lwy w Czchowie
Ma dwa lwy i tygrysa, stanął przed sądem
Bartłomiej Plewnia
Protesty w Irlandii (10.04.2026)
Setki stacji bez paliwa. Kraj "na krawędzi"
BIZNES

