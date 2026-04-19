Świat Pułapka Orbana, w którą sam wpadł. Sikorski: potwierdziła się stara prawda Kamila Grenczyn

W niedzielę w "Faktach po Faktach" w TVN24 Radosław Sikorski był pytany, czy zaskoczyła go skala zwycięstwa centroprawicowej partii Tisza, która w niedawnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech zdobyła 141 mandatów w 199-osobowym parlamencie. Według danych Narodowego Biura Wyborczego, rządząca dotąd koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej zdobyła 52 mandaty, zaś skrajnie prawicowa Nasza Ojczyzna - sześć.

Jak przyznał Sikorski, zaskoczyła go skala wygranej, ale "potwierdziła się stara prawda, że kto pod kim dołki kopie, ten sam w nie wpada". - [Viktor - red.] Orban stworzył system, w którym było jemu bardzo trudno przegrać, w którym okręgi jednomandatowe poza Budapesztem były faworyzowane. I przegrał na wsi, przegrał poza Budapesztem i dzięki temu Tisza ma większość konstytucyjną - stwierdził.

Szef MSZ dodał też, że umożliwi to ugrupowaniu szybkie reformowanie kraju. - My niestety możemy w Polsce o tym pomarzyć, bo mamy konstytucję, która dzieli władzę wykonawczą, co uważam, że nie jest szczęśliwe - stwierdził.

Sikorski był też pytany, czy wynik wyborów na Węgrzech oznacza koniec międzynarodowej polityki Orbana, zwłaszcza w stosunku do Unii Europejskiej i Ukrainy. Węgierski premier blokował między innymi unijną pożyczkę o wartości 90 miliardów euro dla Ukrainy, podobnie jak 20. pakiet sankcji Unii Europejskiej wobec Rosji za wojnę przeciwko państwu.

Minister potwierdził i przypomniał, że w lutym wraz z premierem Donaldem Tuskiem zamiast spotykać się z Orbanem, spotkali się z szefem Tiszy Peterem Magyarem i Anitą Orban, która ma zostać szefową dyplomacji Węgier.

- Dzięki temu po wyborach, dosłownie następnego dnia, mogłem rozmawiać z desygnowaną na ministra spraw zagranicznych, która mnie zapewniła o tym, że blokady, które Orban stawiał na rzecz Rosji w Unii Europejskiej będą zbędne i będą zniesione - poinformował.

Pytany, kiedy może dojść do spotkania twarzą w twarz, Sikorski wskazał, że rząd na Węgrzech zostanie powołany w pierwszej połowie maja. - Myślę, że powinniśmy docenić rolę międzynarodową Polski, że ktoś, kto wygrywa w tak spektakularnym stylu w wyborach, który śledził cały świat, deklaruje nie tylko przed, ale i po, że z pierwszą wizytą uda się do Polski - dodał.

W niedzielę resort spraw zagranicznych poinformował, że Sikorski odbył telefoniczną rozmowę ze swoim odpowiednikiem w Pakistanie Mohammadem Ishaqiem Darem. Pogratulował mu między innymi skutecznych działań, które doprowadziły do zawieszenia broni w konflikcie na Bliskim Wschodzie oraz aktywnej roli w działaniach na rzecz odblokowania Cieśniny Ormuz.

W związku z tym minister był pytany o szczegóły negocjacji między USA a Iranem. Wcześniej tego dnia prezydent Donald Trump zapowiedział, że rozmowy odbędą się w poniedziałek wieczorem w Islamabadzie. - Dla ministra pakistańskiego ważne było, żeby zdążyć z negocjacjami przed upływem ultimatum i tego dwutygodniowego terminu zakończenia się rozejmu - powiedział Sikorski.

- Mediator Pakistanu uważa, że kluczowe są sprawy nuklearne, że reszta już jest w zasadzie dogadana. Już przed wojną było wiadomo, że Iran godzi się na stworzenie takich warunków, które uniemożliwią mu fizycznie zorganizowanie programu zbrojeniowego z użyciem uranu. Teraz chodzi o szczegóły, o sprawy trochę praktyczne, a trochę honorowe - mówił Sikorski.

Dopytywany, czy chodzi o to, że Iran miałby przekazać wzbogacony uran stronie amerykańskiej, Sikorski powiedział: - O to, czy będzie on [uran - przyp. red.] rozcieńczony na miejscu, przekazywany i komu.

Cieśnina Ormuz i misja pokojowa

Sikorski był też pytany o konkluzje piątkowych rozmów z przedstawicielami około 50 państw o powołaniu wielostronnej misji, która miałaby zapewnić swobodę żeglugi w cieśninie Ormuz. - Po pierwsze (...), cała Europa popiera rozwiązanie dyplomatyczne. Po drugie, gdyby rozejm zapanował, to kraje europejskie i inne, bo tam był cały świat z Australią włącznie, gotowe byłyby ustanowić misję pokojową wtedy, gdy już nie będzie potrzeby interwencji zbrojnej na rzecz na przykład sprawdzenia, czy jakieś miny nie zostały w wodzie, na rzecz patrolowania i uspokojenia sytuacji - wymieniał szef MSZ.

- Proszę pamiętać, że nawet przy pozytywnym scenariuszy, po tej perskiej stronie cieśniny Ormuz jest dwa tysiące statków, tysiące marynarzy, to jest naprawdę dramatyczna sytuacja - zaznaczył.

Dopytywany, czy w Europie są kraje, które chętnie wyślą w rejon tego konfliktu swoje siły, Sikorski odparł: - Wydaje mi się, że do czysto obronnej misji pokojowej, gdy już zagrożenie minie, to takie kraje się znajdą.

OGLĄDAJ: "Gdyby rozejm zapanował, to kraje byłyby gotowe ustanowić misję pokojową"