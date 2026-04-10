Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Orbanowi nie podoba się to, jak działa Facebook. Meta reaguje

|
W niedzielę wybory na Węgrzech. "System jest zabetonowany"
Źródło: TVN24
Algorytm Facebooka działa na niekorzyść Viktora Orbana - twierdzi rzecznik jego rządu. Meta odpiera zarzuty, a portal Politico przypomina, że partia obecnego premiera Węgier jeszcze niedawno wydawała miliony euro na reklamy w internecie.

O wyborach parlamentarnych na Węgrzech czytaj w portalu tvn24.pl

Władze Węgier już kilka miesięcy temu oskarżały zagraniczne podmioty o rzekome ingerencje w proces wyborczy. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto ostrzegł w lutym przed możliwym "bezprecedensowym poziomem ingerencji w kwietniowe wybory osi Kijów-Bruksela-Berlin", która - według niego - jest gotowa zrobić wszystko, by doprowadzić do zmiany władzy w kraju.

Teraz prorządowe media i władze Węgier zarzuciły Facebookowi ingerencję w proces wyborczy, oskarżając platformę o promowanie treści Petera Magyara i ograniczanie widoczności Orbana.

Władze Węgier krytykują Facebooka

Na popularną platformę uwagę zwraca rzecznik rządu Orbana. - Algorytm amerykańskiego giganta technologicznego działa w zasadzie na niekorzyść partii rządzących - stwierdził Zoltan Kovacs w wywiadzie opublikowanym przez Politico w czwartek.

Zdaniem Kovacsa sukces Magyara na Facebooku wynika z tego, że platforma ta używa dwóch różnych systemów profilowania użytkowników. - Premier musi prowadzić profil polityczny z oczywistymi ograniczeniami. Z drugiej strony mamy lidera opozycji, którego profil działa w oparciu o inny algorytm - powiedział rzecznik rządu. Magyar funkcjonuje w serwisie założonym przez Marka Zuckerberga jako "osoba publiczna", a Orban ma stronę polityka.

Peter Magyar i Viktor Orban
Źródło: PAP

Rzecznik firmy Meta, do której należy Facebook, zaprzeczył tym stwierdzeniom, przekonując, że Meta kieruje się zasadami, które "mają jednakowe zastosowanie do wszystkich".

Facebook odgrywa ważną rolę w węgierskiej polityce, a lider opozycyjnej Tiszy regularnie wykorzystuje go do komunikacji z wyborcami oraz do komentowania wydarzeń - zauważa Politico. Wpisy Magyara osiągają miliony wyświetleń. Choć Orban ma 1,6 miliona obserwujących, a Magyar 930 tysięcy, to ten drugi cieszy się większym zaangażowaniem użytkowników, jeśli pod uwagę weźmiemy komentarze i reakcje na posty.

Zakaz okazał się "poważną przeszkodą" dla partii Orbana

Zakaz reklam politycznych, wprowadzony przez Meta w październiku 2025 roku, okazał się "poważną przeszkodą" dla strategii Fideszu, która w znacznym stopniu opierała się na reklamach w sieci - podkreśla Politico. Fidesz był największym inwestorem w reklamę polityczną w UE podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Z danych węgierskiego think tanku Political Capital od początku 2024 roku do 15 czerwca partia Orbana i wspierające ją organizacje wydały 5,4 miliona euro na reklamy w serwisach Meta i Google. Partie opozycyjne i powiązane z nimi organizacje w tym samym czasie wydały 1,4 miliona euro.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
30 min
Biznes zięcia Orbana. "Przetargi za każdym razem szyte pod jego firmę"

TVN24+ Originals
"Niezwykle niepokojące". KE chce wyjaśnień od Węgier "w trybie pilnym"

Źródło: Politico, PAP

Źródło zdjęcia głównego: David Paul Morris/Bloomberg via Getty Images

Udostępnij:
Tagi:
Viktor OrbanWęgryFacebook
Maciej Wacławik
Dziennikarz tvn24.pl
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica