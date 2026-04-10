Świat Orbanowi nie podoba się to, jak działa Facebook. Meta reaguje Maciej Wacławik |

Władze Węgier już kilka miesięcy temu oskarżały zagraniczne podmioty o rzekome ingerencje w proces wyborczy. Szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto ostrzegł w lutym przed możliwym "bezprecedensowym poziomem ingerencji w kwietniowe wybory osi Kijów-Bruksela-Berlin", która - według niego - jest gotowa zrobić wszystko, by doprowadzić do zmiany władzy w kraju.

Teraz prorządowe media i władze Węgier zarzuciły Facebookowi ingerencję w proces wyborczy, oskarżając platformę o promowanie treści Petera Magyara i ograniczanie widoczności Orbana.

Władze Węgier krytykują Facebooka

Na popularną platformę uwagę zwraca rzecznik rządu Orbana. - Algorytm amerykańskiego giganta technologicznego działa w zasadzie na niekorzyść partii rządzących - stwierdził Zoltan Kovacs w wywiadzie opublikowanym przez Politico w czwartek.

Zdaniem Kovacsa sukces Magyara na Facebooku wynika z tego, że platforma ta używa dwóch różnych systemów profilowania użytkowników. - Premier musi prowadzić profil polityczny z oczywistymi ograniczeniami. Z drugiej strony mamy lidera opozycji, którego profil działa w oparciu o inny algorytm - powiedział rzecznik rządu. Magyar funkcjonuje w serwisie założonym przez Marka Zuckerberga jako "osoba publiczna", a Orban ma stronę polityka.

Peter Magyar i Viktor Orban Źródło: PAP

Rzecznik firmy Meta, do której należy Facebook, zaprzeczył tym stwierdzeniom, przekonując, że Meta kieruje się zasadami, które "mają jednakowe zastosowanie do wszystkich".

Facebook odgrywa ważną rolę w węgierskiej polityce, a lider opozycyjnej Tiszy regularnie wykorzystuje go do komunikacji z wyborcami oraz do komentowania wydarzeń - zauważa Politico. Wpisy Magyara osiągają miliony wyświetleń. Choć Orban ma 1,6 miliona obserwujących, a Magyar 930 tysięcy, to ten drugi cieszy się większym zaangażowaniem użytkowników, jeśli pod uwagę weźmiemy komentarze i reakcje na posty.

Zakaz okazał się "poważną przeszkodą" dla partii Orbana

Zakaz reklam politycznych, wprowadzony przez Meta w październiku 2025 roku, okazał się "poważną przeszkodą" dla strategii Fideszu, która w znacznym stopniu opierała się na reklamach w sieci - podkreśla Politico. Fidesz był największym inwestorem w reklamę polityczną w UE podczas kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego w 2024 roku. Z danych węgierskiego think tanku Political Capital od początku 2024 roku do 15 czerwca partia Orbana i wspierające ją organizacje wydały 5,4 miliona euro na reklamy w serwisach Meta i Google. Partie opozycyjne i powiązane z nimi organizacje w tym samym czasie wydały 1,4 miliona euro.