PODSUMOWANIE

Zmiana po 16 latach, Orban uznaje porażkę, Magyar o "wyzwoleniu"

|
Tisza wygrywa wybory na Węgrzech
W Budapeszcie słychać okrzyk: Rosjanie do domu
Partia TISZA Petera Magyara wygrała wybory na Węgrzech i będzie dysponować większością konstytucyjną. Przeliczono już ponad 98 procent głosów. Viktor Orban uznał swoją porażkę i pogratulował zwycięzcom. Peter Magyar potwierdził, że pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Warszawy. Oto skrót najważniejszych wydarzeń dotyczących węgierskich wyborów.

1. TISZA wygrywa wybory na Węgrzech

Opozycyjna partia Petera Magyara, TISZA, może liczyć na 138 miejsc w 199-osobowym parlamencie, co daje jej większość konstytucyjną - wynika ze wstępnych danych Narodowego Biura Wyborczego (NVI) po podliczeniu niemal 99 procent głosów oddanych w niedzielnych wyborach parlamentarnych na Węgrzech.

Koalicja Fidesz-KDNP pod przewodnictwem premiera Viktora Orbana może liczyć na 55 mandatów w parlamencie. Swoich przedstawicieli w izbie będzie miała również skrajna prawica - Ruch Naszej Ojczyzny (Mi Hazank), który może uzyskać 6 miejsc.

2. Wystąpienie Magyara

Peter Magyar w swoim pierwszym przemówieniu po zakończenia głosowania, wygłoszonym na tle spektakularnego widoku na budynek parlamentu nad Dunajem, ogłosił zwycięstwo swojej partii. Ocenił, że zmiana władzy przebiegnie bez problemów ze względu na uzyskanie większości konstytucyjnej.

- Zrobiliśmy to! TISZA oraz Węgry wygrały wybory! I to nie mało, tylko bardzo! Bardzo, bardzo wygraliśmy! Wspólnie zmieniliśmy ustrój Orbana. Razem wyzwoliliśmy Węgry! - ogłosił zgromadzonemu tłumowi zwolenników.

Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"
3. Orban uznaje porażkę

- Nie mamy pełnych wyników wyborów, ale to chyba staje się jasne, dla nas te wyniki są bardzo bolesne - powiedział do zwolenników Viktor Orban. - Możliwość rządzenia została zabrana, pogratulowałem partii zwycięskiej - kontynuował lider Fideszu.

Jak dodał, jego ugrupowaniu w niedzielnych wyborach "zaufało dwa i pół miliona osób". - Nigdy się nie poddamy, będziemy służyć narodowi z ław opozycji - zapowiedział dotychczasowy szef rządu.

Źródło: Robert Hegedus/PAP/EPA

4. Magyar zapowiada wizytę w Polsce

Peter Magyar potwierdził, że pierwszą zagraniczną podróż odbędzie do Warszawy, a następnie uda się do Wiednia i Brukseli. Wizytę w Polsce zapowiadał już w kampanii wyborczej.

Na zapowiedź lidera TISZY zareagował marszałek polskiego Sejmu Włodzimierz Czarzasty. "Dziękujemy, zapraszamy i czekamy" - napisał.

5. Niepewna przyszłość Ziobry i Romanowskiego

Lider partii TISZA Peter Magyar zapowiedział jeszcze przed wyborami, że po utworzeniu przez niego rządu Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski zostaną wydani Polsce "pierwszego dnia".

W rzeczywistości może to zająć więcej czasu - polityków chroni węgierskie prawo, które na początku roku zostało wprowadzone ustawą, która zabrania ekstradycji osób ściganych ENA, jeśli mają status uchodźcy w kraju członkowskim Unii Europejskiej.

Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
OGLĄDAJ: Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy
Magyar: zrobiliśmy to, chociaż wiatry wiały nam w oczy

Źródło: PAP, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Robert Hegedus/PAP/EPA

WęgryPeter MagyarViktor OrbanFidesz
Adam Styczek
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Kuczmierowski
Brytyjski sąd zdecyduje w sprawie ekstradycji byłego szefa RARS
Polska
imageTitle
Nieszczęśliwy incydent z kibicem zabrał szansę na wygraną
EUROSPORT
Lotnisko we Frankfurcie
Pracownicy rozpoczęli strajk, przewoźnik odwołuje setki lotów
BIZNES
Prezydent USA Donald Trump
Wysokie ceny ropy, "a może trochę wyższe", mogą się utrzymać do listopada
imageTitle
Niespodzianka z udziałem Polaka. Jest o krok od spełnienia marzeń
EUROSPORT
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Będzie "blokada całego ruchu morskiego". Komunikat wojska USA
Mroźny poranek, mroźna noc
Ostrzeżenia IMGW w 10 województwach
METEO
Donald Trump
"Nie chcę papieża, który...". Trump ostro o Leonie XIV
Zbigniew Ziobro, Marcin Romanowski
Tusk: mam nadzieję, że powiem tym dwóm panom "witam w Polsce"
Polska
Wczesna wiosna, kotki, bazie
Dziś nawet 17 stopni, ale miejscami silniej powieje
METEO
Peter Magyar
Najważniejsze zadania Magyara? Jest ich pięć
Marcin Złotkowski
Peter Magyar
Zakończył erę Orbana. Dlaczego jemu się to udało?
Marcin Złotkowski
Zbigniew Ziobro - Marcin Romanowski
Co dalej z Ziobrą i Romanowskim? "Nie zdradzę nowego adresu"
Zwolennicy partii Tisza
Atmosfera "jak po zwycięstwie w mistrzostwach świata"
Peter Magyar i Donald Tusk
Tusk pogratulował Magyarowi. "Ruszkik haza!"
Zwolennicy partii Tisza
Tłumy na ulicach Budapesztu i jeden okrzyk
RELACJA
Włodzimierz Czarzasty i Peter Magyar
Lider TISZY zapowiada wizytę w Polsce. Szybka odpowiedź Warszawy
Peter Magyar
Pierwsze przemówienie Magyara. "To zwycięstwo Węgrów nad zdrajcami"
Viktor Orban na spotkaniu z Donaldem Trumpem
Porażka Orbana "rozczaruje prezydenta Donalda Trumpa"
Karol Nawrocki u Viktora Orbana
"To było ważne, ale za mało"
Polska
Budapeszt, wiec Tiszy
Spektakularna porażka Fideszu w Budapeszcie
imageTitle
Inter wrócił z dalekiej podróży. Zieliński wiele nie pomógł
EUROSPORT
Zwolennicy Petera Magyara
"To nie byłby ukłon w stronę Polski". Jak TISZA ułoży sobie relacje z innymi
Sebastian Zakrzewski
imageTitle
Sukces wielkiej nadziei polskiego kolarstwa
EUROSPORT
Viktor Orban
Orban: wyniki są dla nas bardzo bolesne
Szabolcs Panyi
Ujawnił taśmy Szijjarto i Ławrowa. "Węgry były na drodze do tego, żeby stać się Białorusią"
Wiec partii TISZA, 11 kwietnia 20206 roku
Dlaczego TISZA potrzebuje dwóch trzecich mandatów?
imageTitle
Świątek nie zagra z Fręch w Stuttgarcie
EUROSPORT
Peter Magyar
Magyar: Orban pogratulował nam zwycięstwa
Marcin Złotkowski
Powodzie w Afganistanie
Zalane miasta, zniszczone domy. Nie żyje już prawie 160 osób
METEO

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

