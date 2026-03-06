Węgierskie media: Rosja powołała zespół, cel - utrzymanie Orbana u władzy

Peter Magyar: ekstradujemy Ziobrę i Romanowskiego pierwszego dnia Źródło: TVN24

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi napisał na portalu VSquare, powołując się na źródła europejskie zajmujące się tematyką bezpieczeństwa, że Kreml powołał specjalny zespół, którego zadaniem będzie ingerowanie w kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech. Według jego informacji na czele zespołu stanął Siergiej Kirijenko, pierwszy zastępca szefa administracji Putina, a jego celem będzie utrzymanie u władzy premiera Viktora Orbana.

Rosja będzie ingerować w wybory na Węgrzech?

"Plan zakłada osadzenie rosyjskich ekspertów ds. manipulacji w portalach społecznościowych w ambasadzie rosyjskiej w Budapeszcie, wyposażonych w paszporty dyplomatyczne lub służbowe. Moje źródła podają, że projekt zakłada trzyosobowy zespół działający w ambasadzie w imieniu GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Nie jest jasne, czy jest on już aktywny" - dodał węgierski dziennikarz. "Informacje na temat prób wsparcia kampanii Orbana przez Kreml zostały udostępnione partnerom na podstawie rozmów ze źródłami bezpieczeństwa narodowego z trzech różnych krajów europejskich. Wiele agencji UE i NATO prawdopodobnie już o tym wie i obserwuje sytuację" - poinformował Panyi.

Na ustalenia dziennikarza w serwisie X odpowiedział polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Zdobycie poparcia jednocześnie od MAGA i od GRU nie jest łatwym zadaniem. Ale czy Viktor walczy o suwerenność Węgier, czy też zgadza się na przekształcenie ich w kondominium?" - napisał.

To get electoral support simultaneously from MAGA and GRU is no mean feat.

But is Viktor fighting for Hungarian sovereignty or volunteering to make it a condominium? https://t.co/ObFh8i1eM9 — Radosław Sikorski 🇵🇱🇪🇺 (@sikorskiradek) March 6, 2026 Rozwiń

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Według ostatnich sondaży opozycyjna partia TISZA zwiększa swoją przewagę nad rządzącym Fideszem. Zgodnie z niedawnym badaniem pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG", TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. poparcia dla Fideszu.

Przykład Mołdawii

Węgierski dziennikarz zauważył, że powołany zespół najprawdopodobniej zastosuje na Węgrzech podobną taktykę do tej, z której korzystał w Mołdawii. Rosjanie utworzyli tam mechanizm kupowania głosów, farmy trolli i sieć agentów, którzy mieli przekonywać do głosowania przeciwko proeuropejskiej prezydent Mai Sandu - przypomniał Panyi. We wrześniowych wyborach parlamentarnych w Mołdawii rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) Mai Sandu zdobyła 50,2 procent głosów. Przed głosowaniem Sandu ostrzegała, że Rosja próbuje wpłynąć na wynik wyborów, "by utrzymać Kiszyniów w swojej strefie wpływów". OBWE, która wysłała swoją misję obserwacyjną do Mołdawii, zwróciła uwagę na bezprecedensowe zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji".

Z kolei w czasie wyborów prezydenckich z 2024 roku, które Sandu wygrała z wynikiem 55,33 proc. głosów, "Mołdawia została zaatakowana w sposób niespotykany w historii Europy - przy pomocy brudnych pieniędzy, nielegalnego kupowania głosów, wrogiej ingerencji w proces wyborczy" - mówiła prezydent kraju.

Opracowała Paulina Borowska / am