Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Zimowe IO 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Węgierskie media: Rosja powołała zespół, cel - utrzymanie Orbana u władzy

Premier Węgier Viktor Orban z wizytą u Władimira Putina w Moskwie
Peter Magyar: ekstradujemy Ziobrę i Romanowskiego pierwszego dnia
Źródło: TVN24
Według węgierskiego dziennikarza śledczego Kreml powołał specjalny zespół, który ma za zadanie ingerować w kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech. Szabolcs Panyi ocenił, że "wiele agencji UE i NATO prawdopodobnie już o tym wie i obserwuje sytuację".

Węgierski dziennikarz śledczy Szabolcs Panyi napisał na portalu VSquare, powołując się na źródła europejskie zajmujące się tematyką bezpieczeństwa, że Kreml powołał specjalny zespół, którego zadaniem będzie ingerowanie w kwietniowe wybory parlamentarne na Węgrzech. Według jego informacji na czele zespołu stanął Siergiej Kirijenko, pierwszy zastępca szefa administracji Putina, a jego celem będzie utrzymanie u władzy premiera Viktora Orbana.

Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Orban grozi Ukrainie. "Pokonamy ich"

BIZNES

Rosja będzie ingerować w wybory na Węgrzech?

"Plan zakłada osadzenie rosyjskich ekspertów ds. manipulacji w portalach społecznościowych w ambasadzie rosyjskiej w Budapeszcie, wyposażonych w paszporty dyplomatyczne lub służbowe. Moje źródła podają, że projekt zakłada trzyosobowy zespół działający w ambasadzie w imieniu GRU, rosyjskiego wywiadu wojskowego. Nie jest jasne, czy jest on już aktywny" - dodał węgierski dziennikarz. "Informacje na temat prób wsparcia kampanii Orbana przez Kreml zostały udostępnione partnerom na podstawie rozmów ze źródłami bezpieczeństwa narodowego z trzech różnych krajów europejskich. Wiele agencji UE i NATO prawdopodobnie już o tym wie i obserwuje sytuację" - poinformował Panyi.

Na ustalenia dziennikarza w serwisie X odpowiedział polski minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. "Zdobycie poparcia jednocześnie od MAGA i od GRU nie jest łatwym zadaniem. Ale czy Viktor walczy o suwerenność Węgier, czy też zgadza się na przekształcenie ich w kondominium?" - napisał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja

Lider węgierskiej opozycji: jeśli stworzymy rząd, pierwszego dnia będzie ekstradycja

Polska
"Każda osoba biorąca udział w tym przestępstwie...". Magyar reaguje na groźby

"Każda osoba biorąca udział w tym przestępstwie...". Magyar reaguje na groźby

Wybory parlamentarne na Węgrzech

Wybory parlamentarne na Węgrzech odbędą się 12 kwietnia. Węgrzy wybiorą 199 deputowanych do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego (Orszaggyules), z których 106 uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych. Kadencja parlamentarzystów trwa cztery lata.

Według ostatnich sondaży opozycyjna partia TISZA zwiększa swoją przewagę nad rządzącym Fideszem. Zgodnie z niedawnym badaniem pracowni Median na zlecenie tygodnika "HVG", TISZA wśród ogółu węgierskich wyborców cieszy się 42-procentowym poparciem, przy 31 proc. poparcia dla Fideszu.

Przykład Mołdawii

Węgierski dziennikarz zauważył, że powołany zespół najprawdopodobniej zastosuje na Węgrzech podobną taktykę do tej, z której korzystał w Mołdawii. Rosjanie utworzyli tam mechanizm kupowania głosów, farmy trolli i sieć agentów, którzy mieli przekonywać do głosowania przeciwko proeuropejskiej prezydent Mai Sandu - przypomniał Panyi. We wrześniowych wyborach parlamentarnych w Mołdawii rządząca proeuropejska Partia Działania i Solidarności (PAS) Mai Sandu zdobyła 50,2 procent głosów. Przed głosowaniem Sandu ostrzegała, że Rosja próbuje wpłynąć na wynik wyborów, "by utrzymać Kiszyniów w swojej strefie wpływów". OBWE, która wysłała swoją misję obserwacyjną do Mołdawii, zwróciła uwagę na bezprecedensowe zagrożenia hybrydowe ze strony Rosji".

Z kolei w czasie wyborów prezydenckich z 2024 roku, które Sandu wygrała z wynikiem 55,33 proc. głosów, "Mołdawia została zaatakowana w sposób niespotykany w historii Europy - przy pomocy brudnych pieniędzy, nielegalnego kupowania głosów, wrogiej ingerencji w proces wyborczy" - mówiła prezydent kraju.

Opracowała Paulina Borowska / am

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: PAP

Udostępnij:
Tagi:
WęgryRosja
Czytaj także:
Viktor Orban
Ukraińcy aresztowani. Kijów pisze o "zakładnikach" i odradza podróże na Węgry
Świat
Pilne
Tusk do Nawrockiego: proszę jak najszybciej dostarczyć konkrety
Polska
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
BIZNES
Marek Suski i Paweł Śliz
"Skandaliczne i haniebne". Wniosek o ukaranie Suskiego w komisji etyki
Polska
11-latka potrącona na hulajnodze
11-latka potrącona na przejściu dla pieszych. Nagranie
Katowice
Strefa Płatnego Parkowania
Co z płatną strefą parkowania na "Mordorze" i we Włochach? Są wyniki konsultacji
WARSZAWA
imageTitle
Tomasiak będzie skakał z marszu. Nawet nie powącha skoczni
Najnowsze
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
BIZNES
Britney Spears (2018)
Tego "nie da się w żaden sposób usprawiedliwić". Szczegóły zatrzymania Britney Spears
Kultura i styl
pluca zapalenie pluc bakterie shutterstock_2626766731
Bakteria w oku i mózgu. Możliwy klucz do alzheimera
Zdrowie
Wyscigi ciężarówek
Akcja policji przeciwko "wyścigom słoni"
Najnowsze
Szkoła w Minabie przed i po ataku
"Błędna identyfikacja". Media: za atakiem na szkołę mogą stać Amerykanie
Świat
Zarzuty i areszt po wtargnięciu do Centrum Usług Społecznych (zdj. ilustracyjne)
Gaz w oczy i ciosy pałką. "Obnażał się i sikał na samochody"
Lubuskie
imageTitle
Alarm zdrowotny w F1. "Ryzyko trwałego uszkodzenia nerwów"
EUROSPORT
imageTitle
Messi w Białym Domu. Trump nie wiedział o jego wizycie
EUROSPORT
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
Nowa prognoza NBP. Tak mają rosnąć ceny i gospodarka
BIZNES
Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz i unijny komisarz ds. obrony Andrius Kubilius
Unijny komisarz "zaskoczony" sporem o SAFE. Szef MON: projekt jest na stole
Polska
shutterstock_2405813575
Stan siły wyższej. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
BIZNES
Śmiertelne potrącenie pieszej
Śmierć na spokojnej, wąskiej drodze wiodącej przez górską wieś
Kraków
imageTitle
"Nie z tego świata". Kosmiczny mecz Wembanyamy i kolejny triumf Spurs
EUROSPORT
Wenecja
"Odrażające". Rosjanie wracają do Wenecji
Świat
Donald Trump
Modlitwa o "błogosławieństwo i łaskę" dla Trumpa. Nagranie z Gabinetu Owalnego
Świat
Przejście Marszałkowska-Złota
Drogowcy wznawiają prace po zimowej przerwie. Te inwestycje przyspieszą
WARSZAWA
imageTitle
Polacy do poprawy w Lahti. Trening dla Prevca
EUROSPORT
Zniszczenia w rezydencji Chameneiego (28.02.2026)
Sprawy się komplikują. Trzy przykłady z pola walki
Piotr Szostak
Ziemia obiecana - Kadr z filmu
"Teraz w Polsce nie robi się filmów z takim rozmachem"
Kultura i styl
Bejrut, Liban (06.03.2026)
Izrael atakuje na dwóch frontach
Świat
Natalia Siuba-Jarosz kocha i swoją pracę, i sport
Nauczyciele zwalniali ją z wuefu, dzisiaj reprezentuje Polskę
Rafał Kazimierczak
shutterstock_1759948577
Arabia Saudyjska zestrzeliła irańskie rakiety
RELACJA
Donald Trump
Operacja lądowa to "strata czasu". Trump ma inny pomysł
Świat
Zwiń opisWięcej
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica